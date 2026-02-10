Десерт «Шоколадная монашка» из «Кофемании» разозлил православных

Сеть кофеен «Кофемания» представила новый десерт под названием «Шоколадная монашка» — и подверглась критике православных активистов. Председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил Life, что позицию нужно убрать из меню.
По словам Иванова, название десерта оскорбляет верующих. Монашество, как подчеркнул он, — высокое духовное призвание и путь служения, который не может ассоциироваться с кондитерским изделием.
«Это не просто нездоровая коммерческая фантазия, а удар по основам, на которых веками строилась духовная жизнь нашего народа. Подобные вещи размывают границы между священным и мирским, оскорбляют память миллионов людей, чья жизнь была связана с верой», — подчеркнул Иванов.
Он добавил, что использование религиозных образов в погоне за оригинальностью свидетельствует о пренебрежении к «корневым ценностям». Активист призвал рассматривать уважение к чувствам верующих не как частное дело, а как «вопрос общественной нравственности и согласия».
«Кофемания» пока не отреагировала на критику. «Шоколадная монашка» по-прежнему есть в меню, она стот 950 рублей. Десерт, как отмечат в сети, «построен на контрастах текстур». Он сделан из шоколадного заварного теста, хрустящего слоя с какао, нежного крема и глянцевого шоколадного гляссажа.