Грабителя из «Один дома» Дэниела Стерна оправдали по делу о склонении к проституции

Дэниела Стерна («Один дома») признали невиновным после задержания по подозрению в попытке нанять проститутку. Уголовное преследование в отношении актера прекратили, пишет издание TMZ.
Представитель окружной прокуратуры округа Вентура сообщил, что Стерн прошел специальные курсы и заслужил освобождение от ответственности. Это стандартная процедура для дел о проституции, совершенных впервые.
Инцидент произошел 10 декабря 2025 года в калифорнийском городе Камарильо. В одном из отелей артист попытался склонить к интимной связи за деньги девушку, которая занималась эскортом.
Полиция задержала актера, ему выписали штраф. Позднее ему официально предъявили обвинение в склонении к проституции. В Калифорнии людям, осужденным за это преступление, грозит до шести месяцев тюремного заключения или штраф в размере 1000 долларов.
Недавно стало известно, что актер работает над скульптурой для новых владельцев особняка, в котором снимался фильм «Один дома». Стерн повторит знаменитую сцену из ленты и изобразит себя с пауком.