Жюстин Трие поставит психологический триллер «Фонда» с Миа Гот и Эндрю Скоттом

Французская кинематографистка Жюстин Трие, обладательница «Оскара» и «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Анатомия падения», снимет психологический триллер «Фонда». В нем сыграют Миа Гот и Эндрю Скотт, сообщил Deadline.
Фильм будет первым англоязычным проектом режиссера. Помимо Гот и Скотта, в проекте снимутся Фрэнк Диллейн и Натан Стюарт-Джаретт («Кэндимен»). Кроме того, Эллисон Дженни («Тоня против всех») ведет переговоры об участии.
Сюжет ленты развернется в идиллической на первый взгляд обстановке. Картина исследует темы горя и одержимости. Она обещает погрузить зрителей в путешествие по глубинам человеческого сознания, где границы здравого смысла стираются.
Производством триллера займутся студии MK2 Films и Studiocanal. Съемки пройдут весной 2026 года. По словам продюсеров, «Фонда» обещает стать интеллектуальным триллером, способным претендовать как на кинонаграды, так и на коммерческий успех.