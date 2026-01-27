Жюстин Трие поставит психологический триллер «Фонда» с Миа Гот и Эндрю Скоттом

Фильм будет первым англоязычным проектом режиссера. Помимо Гот и Скотта, в проекте снимутся Фрэнк Диллейн и Натан Стюарт-Джаретт («Кэндимен»). Кроме того, Эллисон Дженни («Тоня против всех») ведет переговоры об участии.