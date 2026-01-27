Aphex Twin с забытым треком, ставшим вирусным хитом, обогнал по популярности Тейлор Свифт

Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья
A$AP Rocky представил коллекцию игровых обложек для нового альбома
Якутский скульптор создал статую лошади из конского навоза
Одесса Эзайон присоединилась к новому фильму A24 «Глубокие порезы»
Эколог из Кении установила рекорд по обниманию дерева. Она простояла у него 72 часа
Pinterest сократит 15% сотрудников, чтобы сосредоточиться на внедрении ИИ
Бобби Мореско снимет байопик о Джорджо Армани
В Зюзино в ближайшее время закроется легендарная рюмочная
Enter Shikari анонсировали самый масштабный тур в своей истории
В Москве побит рекорд 1995 года по количеству выпавших за сутки осадков
Тихон Жизневский и Роман Евдокимов выходят на лед в трейлере «Ангелов Ладоги»
В России выступит альтернативная рок-группа Saliva из США
В кинотеатре «Москва» прошел закрытый показ мультфильма «Рыбка унывака. Подводное приключение»
В общественных местах россиян больше всего раздражает ругань, а американцев ― камера
Йоргос Лантимос снял сюрреалистичную рекламу для сервиса доставки еды
«Возвращение в Сайлент Хилл» провалилось в США, но стало лидером проката в России
Жестокость модной индустрии в трейлере документалки Netflix о закулисье «Топ-модели по-американски»
«Коммерсант»: Минфин предложил легализовать онлайн-казино в России
«На помощь!» стал самым высокооцененным фильмом Сэма Рейми на Rotten Tomatoes
27 января в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков
Итан Хоук сам выполнил все трюки в фильме «Вес», но чувствует себя «неполноценным» из‑за Тома Круза
Ричард Гир сыграет в сериале «The Off Weeks»
Релиз концертного фильма Билли Айлиш перенесли на май
Эмбер Херд заявила, что «потеряла свою способность говорить» после суда с Джонни Деппом
Сериал — продолжение «Рассказа служанки» получил дату релиза
Бренд Levi’s запустил образовательный проект для молодых людей, чтобы научить их зашивать одежду
Дональд Трамп рассказал, что не посетит Супербоул и раскритиковал его хедлайнеров
Ариана Гранде рассказала, что может взять перерыв в работе

Aphex Twin с забытым треком, ставшим вирусным хитом, обогнал по популярности Тейлор Свифт

Фото: NTS/YouTube

Малоизвестная инструментальная композиция «QKThr» с альбома 2001 года «Drukqs» британского электронного музыканта Aphex Twin (Ричард Д.Джеймс) неожиданно стала популярной в тиктоке.

По данным на январь 2026 года, трек был использован почти в 8 млн постах: от милых роликов с животными до мемов о политике и меланхоличных ностальгических коллажей.

Благодаря этому месячная аудитория Aphex Twin на YouTube Music достигла 448 млн слушателей, что позволило ему обойти даже Тейлор Свифт (399 млн). Диджей и продюсер Ramon Pang связывает этот феномен именно с виральностью «QKThr», отмечая, что бэк-каталог артиста переживает «ренессанс через поколение Z».
 

По данным The Guardian, эксперты и фанаты сходятся во мнении, что музыка Aphex Twin с ее непредсказуемыми ритмами, эмоциональной глубиной и почти инопланетной эстетикой идеально соответствует восприятию реальности у поколений Z и альфа.

«Она добавляет слои смысла даже к самым обыденным видео», — поясняет музыкальный журналист Киран Пресс-Рейнолдс. Барабанщица Хлоя Сааведра, публикующая каверы на треки Aphex, называет его анти-поп-артистом в мире, где молодежи навязывают коммерческую музыку.

Расскажите друзьям