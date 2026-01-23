Южная Корея первой в мире приняла закон об искусственном интеллекте

Нормативный акт, получивший название «Базовый закон об ИИ», призван укрепить доверие и безопасность в быстрорастущей отрасли. Reuters подчеркивает, что Южная Корея опередила в этом вопросе Евросоюз, чей аналогичный акт будет вводиться поэтапно до 2027 года.