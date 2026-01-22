Мартин Шорт испортил торт на свадьбе Селены Гомес

«Может, я выпил коктейль, не знаю. Но я сказал: „О, Стив, ты не можешь уйти!“. У меня в руке была вилка. „Ты не можешь уйти без кусочка свадебного торта!“. И я разрезал свадебный торт с одной стороны, потом с другой, и тут все в нашей компании закричали: „Марти!“», — вспомнил Шорт.