Элайджа Вуд рассказал, что проходил кастинг в «Мулен Руж»

Американский актер Элайджа Вуд («Властелин колец», «Шершни») рассказал изданию Collider, что проходил кастинг в фильм «Мулен Руж» База Лурмана. Он претендовал на роль, которая досталась Юэну МакГрегору.
По словам Вуда, он очень серьезно готовился к прослушиванию. Актер брал уроки вокала и готовил песни для кастинга. Но в итоге его не выбрали.
Сама попытка получить главную роль в «Мулен Руж», как считает Вуд, «кажется безумием», поскольку он «примерно на десять лет моложе» МакГрегора. Вуд родился в январе 1981 года, МакГрегор — в марте 1971-го.
«Мулен Руж» вышел на экраны в 2001 году и во многом определил карьеру МакГрегора. Ключевая в жизни Вуда картина «Властелин Колец: Братство Кольца» также появилась на экранах в 2001 году.
Чтобы получить роль Фродо Бэггинса, Вуд также предпринял немало усилий. Он нашел костюм хоббита, работал со специалистом по диалектам, поставил несколько сцен и даже снял их на природе, чтобы показать свою заинтересованность в проекте.