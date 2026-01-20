Стивен Грэм и Андреа Райсборо держат на цепи сына в трейлере триллера «Heel»

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Heel», в котором снялись звезда «Переходного возраста» Стивен Грэм, номинантка на «Оскар» Андреа Райсборо и Энсон Бун из «Гангстерленда» и «Мадам Клико».
Лента рассказывает о семье, которая держит своего сына на цепи в подвале. Парень отчаянно пытается вырваться на свободу, пока родители, как им кажется, воспитывают его и учат справляться с гневом и последствиями зависимости.
Как показывает видео, однажды парень догадывается, что он — не первый пленник пары. «Я знаю, кто‑то еще жил здесь. Что вы с ним сделали?» — спрашивает он, прежде чем прийти к выводу, что он находится в окружении не своей настоящей семьи.
Фильм выйдет на экраны 6 марта. Его режиссером выступил Ян Комаса. На фестивалях картину показывали под названием «Хороший мальчик», но проект переименовали, чтобы не путать с другим проектом.
Триллер ранее показали на кинофестивале в Торонто. Лента получила 94% свежести на портале Rotten Tomatoes. Критики хвалили ее за захватывающую актерскую работу и неожиданные повороты сюжета.