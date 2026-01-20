Стивен Грэм и Андреа Райсборо держат на цепи сына в трейлере триллера «Heel»

Как показывает видео, однажды парень догадывается, что он — не первый пленник пары. «Я знаю, кто‑то еще жил здесь. Что вы с ним сделали?» — спрашивает он, прежде чем прийти к выводу, что он находится в окружении не своей настоящей семьи.