Ким Кардашьян и Nike представили совместную коллекцию обуви на основе модели Air Rift

Основательница Skims Ким Кардашьян анонсировала первую совместную коллекцию обуви с Nike. Релиз запланирован на 26 января, цена — 150 долларов.
Капсульная линейка основана на культовой модели Nike Air Rift с раздельным носком. Новая версия получила название NikeSkims Rift Mesh и была переработана в соответствии с ДНК бренда Кардашьян.
Дизайнеры ушли от изначально спортивного вида модели в сторону более минималистичной эстетики.
Ключевыми особенностями обновленной модели стали усовершенствованная бесшовная конструкция и усиленная мягкая пяточная часть для максимального комфорта. Коллекция будет выпущена в фирменной для Skims палитре нейтральных оттенков.
Покупателям предложат три варианта цвета: классический черный, теплый темно-бежевый и глубокий коричневый. Каждая пара обуви дополнена специальной упаковкой и тканевым мешочком для хранения, что подчеркивает премиальный статус коллаборации.