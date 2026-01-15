Софи Тернер в роли Лары Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
Ким Кардашьян и Nike представили совместную коллекцию обуви на основе модели Air Rift



Основательница Skims Ким Кардашьян анонсировала первую совместную коллекцию обуви с Nike. Релиз запланирован на 26 января, цена — 150 долларов.

Капсульная линейка основана на культовой модели Nike Air Rift с раздельным носком. Новая версия получила название NikeSkims Rift Mesh и была переработана в соответствии с ДНК бренда Кардашьян. 

Дизайнеры ушли от изначально спортивного вида модели в сторону более минималистичной эстетики.

Ключевыми особенностями обновленной модели стали усовершенствованная бесшовная конструкция и усиленная мягкая пяточная часть для максимального комфорта. Коллекция будет выпущена в фирменной для Skims палитре нейтральных оттенков.

Покупателям предложат три варианта цвета: классический черный, теплый темно-бежевый и глубокий коричневый. Каждая пара обуви дополнена специальной упаковкой и тканевым мешочком для хранения, что подчеркивает премиальный статус коллаборации.

