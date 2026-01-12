Съемки второго сезона «Киностудии» начнутся через неделю

«Маттел» представила первую куклу Барби с аутизмом
Вышел первый тизер «Мумии» Ли Кронина
Telegram удалил свыше 44 млн каналов и групп за нарушения правил платформы
Иньяки Годой в новом трейлере второго сезона «One Piece. Большой куш»
Роспотребнадзор выявил нарушения в 64% проб готовой еды
Приставы начали производство по выселению Долиной из квартиры в Хамовниках
Фильм россиянки Евгении Арбугаевой «Чуура» покажут на Берлинском кинофестивале
Суд в Москве оштрафовал женщину за голосовое сообщение с оскорблениями
Анна Делви так и не посмотрела сериал «Изобретая Анну» о себе
Трафик в публичных сетях вайфай в России вырос почти в 11 раз
В Мраморном море нашли кабину самолета, который разбился 51 год назад
Самым популярным телеканалом в конце 2025 года стала «Россия 1»
ВЦИОМ: каждый третий россиянин считает, что большинство людей заботятся только о себе
Катар ведет переговоры с ФИФА о проведении первого клубного чемпионата мира среди женщин в 2028 году
Сугроб спас жизнь москвича, который выпрыгнул из окна горящей квартиры
Абиссинский кот из России возглавил рейтинг Всемирной федерации кошек 2025 года
Вышел новый трейлер второго сезона «Провожающей в последний путь Фрирен»
В «Лужниках» открылась лыжно-биатлонная трасса
Бабушка из США стала записывать стримы по Minecraft, чтобы собрать деньги на лечение внука
Гостей «Золотого глобуса» кормили черной икрой, салатом из лобстера и суши
В Японии умерла шимпанзе Ай, умевшая считать и рисовать
Российские кинотеатры поставили рекорд по сборам на новогодних каникулах
Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафов для владельцев за нападения их питомцев
Мэрия Москвы показала, как будет выглядеть новый мост на Болотной набережной
Москвичка с бесконтрольными приступами сна первой в России добилась лечения за счет бюджета
Каждый третий россиянин создает лишь видимость занятости в первые рабочие дни января
«Читай-город»: продажи книг о Буратино и Простоквашино после выхода фильмов взлетели в 9–12 раз
Лиса попыталась утащить улов у рыбаков в Казахстане

Съемки второго сезона «Киностудии» начнутся через неделю

Фото: Lionsgate

Режиссер, продюсер и актер сериала «Киностудия» Сет Роген объявил, что съемки второго сезона начнутся уже через неделю.

Заявление было сделано сразу после победы сериала на церемонии «Золотой глобус», которая стала для создателей источником новых идей.

Роген отметил, что некоторые события и разговоры, произошедшие во время «Золотых глобусов», уже нашли отражение в сценариях предстоящего сезона. Так, восьмой эпизод первого сезона был посвящен премии и снимался на прошлой церемонии.

«Это хорошее место для нас, чтобы пополнить ряды актеров», — пошутил Роген. По словам актера, на него буквально обрушился шквал предложений о камео: «Многие люди подходили к нам сегодня и говорили: «Включите меня в свое шоу, я сделаю что угодно!»

В числе желающих оказались и влиятельные студийные боссы, например глава Sony Pictures Том Ротман. «Тед Сарандос (глава Netflix) уже все испортил, появившись в первом сезоне», — пошутил Роген, намекая, что после этого другие руководители тоже захотели попасть в сериал.

Расскажите друзьям
Теги:
Netflix
Люди:
Сет Роген