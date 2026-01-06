Посетители ждут от двух часов в очереди к гигантским весам с мандаринами на Арбате
ГОСТ на шаурму может появиться в конце 2026 года
Сериал «Эмили в Париже» продлен на 6-й сезон
В России планируют развивать удаленку для пенсионеров
В США создали петицию с требованием депортировать Ники Минаж
В России планируют ввести скидки на услуги такси для многодетных семей
В России могут ввести обязательную медиацию при разводе
В 2025 году российские суды вынесли 100 пожизненных приговоров — это рекорд
Wildberries открывает отель в египетском Шарм-эль-Шейхе
Авторы «Очень странных дел» раскрыли Милли Бобби Браун судьбу ее героини, но взяли клятву молчания
Джесси Бакли подшутила над Полом Мескалом на церемонии премии «Выбор критиков»
Видеоблогера Игоря Синяка ограбили в Париже
Рейчел МакАдамс и Дилан О’Брайен попадают на необитаемый остров в тизере хоррора «На помощь!»
Москву в рождественскую ночь ждут снег и морозы до –9 градусов
Создатели Twitter и Pinterest запустили новое приложение Tangle
Nike назвал 10 самых популярных моделей кроссовок 2025 года
На могиле Мэттью Перри появилась памятная табличка с отсылкой к «Друзьям»
Хидэаки Анно работает над короткометражкой по «Евангелиону» — ее покажут в Японии в феврале
Опрос: оливье и «шуба» возглавили рейтинги как самых любимых, так и надоевших новогодних блюд
В Москве к концу следующей недели ударят 20-градусные морозы
Bank of America: к 2035 году зумеры станут самым богатым поколением
Создатели «Очень странных дел» братья Даффер объяснили концовку сериала
Александру Овечкину выбили еще один зуб
Третья часть «Аватара» преодолела рубеж в миллиард долларов в прокате
Гильермо дель Торо признался, что всю жизнь мечтал снять «Франкенштейна»
Леонардо Ди Каприо о будущем кинопроката: «Все меняется с молниеносной скоростью»
Сборы фильма «Чебурашка-2» достигли 2 млрд рублей
В 2026 году в российских больницах появятся врачи по здоровому долголетию

Селин Дион завела тикток и записала первое видео

Фото: Cindy Ord/Getty Images

Певица Селин Дион опубликовала видео в Тиктоке. На момент написания новости ролик набрал уже более 590 тыс. просмотров и 79,7 тыс. лайков.

В видео Дион появилась в черном свитшоте с надписью «Селин». Она говорит: «Меня зовут Селин. Сколько мне лет? У меня есть дети». Затем она им подражает: «„Мы должны завести тебе Тикток“. Я такая: „Что? Тикток? Я уже это слышала“. Внезапно я становлюсь крутой. Селин Дион — это круто. Это потрясающе. Тикток, я иду к тебе. Чао».

Видео: @celinedion

В описании к ролику певица написала: «Мне сказали: „Селин, пора…“ Я спросила: „Пора сделать что?“. Оказалось… что-то совершенно новое. Моя команда сказала, что все устроит, вернула мне телефон и тихо исчезла. Так что вот я здесь, учусь, как устроен этот мир Тиктока… по одному видео за раз! Спасибо, что вы здесь — я рада, что мы вместе».

Аккаунт Дион был активен и ранее: например, на Новый год певица уже публиковала поздравление для поклонников.

