«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов

Фото: Netflix

Сериал Netflix «Очень странные дела» принес 1,4 млрд долларов в ВВП США, сообщает Variety. Шоу также создало более 8000 рабочих мест.

Наибольшую выгоду получил штат Джорджия, в котором снималась большая часть сериала: вклад в ВВП штата составил 650 млн долларов, а в производстве было задействовано более 2000 подрядчиков. На втором месте — Калифорния с 500 млн долларов, добавленными к ее ВВП.

Среди других значимых экономических эффектов — рост интереса к Dungeons & Dragons на 673% с момента премьеры сериала в 2016 году. Песня Кейт Буш «Running Up That Hill» спустя 38 лет после релиза вошла в топ-10 чартов США, а такие композиции, как «Master of Puppets» Metallica, «Upside Down» Дайаны Росс, «Mr. Sandman» The Chordettes и «Fernando» ABBA, пережили вторую волну популярности, в том числе среди молодой аудитории.

Еще до выхода последней серии 5-го сезона число просмотров «Очень странных дел» превысило 1,2 млрд. Сериал стал самым популярным в истории Netflix, обогнав «Игру в кальмара» и «Уэнсдей».

Первая часть пятого сезона «Очень странных дел» набрала 59,6 млн просмотров за первые пять дней. Это самый крупный старт в истории англоязычных сериалов Netflix. Среди всех премьер Netflix этот результат занимает третье место, уступая лишь второму и третьему сезонам корейского триллера «Игра в кальмара».

