Винсент и Клеопатра отправляются в Египет в трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»

Кинокомпания «Наше кино» представила дебютный трейлер мультфильма «Коты Эрмитажа-2. Тайна египетского зала». Прокат стартует 26 марта.
По сюжету мышь Морис находит в тайных тоннелях под Эрмитажем древний папирус с картой, которая ведет к египетскому Джинну. Этот могущественный дух исполняет лишь одно желание в тысячу лет. На поиски Джинна в большое путешествие по Египту отправляются мышь Моррис и коты Винсент и Клеопатра со своими котятами. Они будут соперничать за право первым найти мифического духа, но, чтобы пройти все испытания, им придется действовать сообща.
Режиссером картины вновь выступает Василий Ровенский («Щелкунчик и волшебная флейта», «Большое путешествие. Вокруг света»). Главная художница ― Светлана Толстошеина.
Первый мультик про котов Эрмитажа вышел в 2022 году. В нем Винсент и Клеопатра спасли Эрмитаж и предотвратили похищение «Моны Лизы».