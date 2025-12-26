Винсент и Клеопатра отправляются в Египет в трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»

Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура Love on Tour
Джастин Бибер раскритиковал музыкальную индустрию
7-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» стал вторым с самым низким рейтингом на IMDb
Самое популярное направление новогоднего отдыха россиян — Египет
Зак Снайдер показал фото, с которого начался путь Генри Кавилла в роли Супермена
Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены со своим персонажем
С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав
На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа
Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут
С 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в не вошедшем в фильм отрывке «Злой»
Мэтт Деймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»
Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая
Queen выпустят ранее не изданную рождественскую песню
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»
Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS
Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах

Винсент и Клеопатра отправляются в Египет в трейлере мультика «Коты Эрмитажа-2»

Иллюстрация: «Наше кино»

Кинокомпания «Наше кино» представила дебютный трейлер мультфильма «Коты Эрмитажа-2. Тайна египетского зала». Прокат стартует 26 марта. 

По сюжету мышь Морис находит в тайных тоннелях под Эрмитажем древний папирус с картой, которая ведет к египетскому Джинну. Этот могущественный дух исполняет лишь одно желание в тысячу лет. На поиски Джинна в большое путешествие по Египту отправляются мышь Моррис и коты Винсент и Клеопатра со своими котятами. Они будут соперничать за право первым найти мифического духа, но, чтобы пройти все испытания, им придется действовать сообща.

Видео: «Наше кино»

Режиссером картины вновь выступает Василий Ровенский («Щелкунчик и волшебная флейта», «Большое путешествие. Вокруг света»). Главная художница ― Светлана Толстошеина. 

Первый мультик про котов Эрмитажа вышел в 2022 году. В нем Винсент и Клеопатра спасли Эрмитаж и предотвратили похищение «Моны Лизы». 

