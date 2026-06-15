21 лучший зарубежный сериал первой половины 2026 года

«Чудо-человек» — очень компактная история про дружбу через призму изнанки Голливуда. Только не такой, как в недавней «Киностудии» — здесь все чуть более романтично, чем токсично. Бен Кингсли и Яхья Абдул-Матин II сияют в образах лохов-ауткастов, обоим тут выпадает шанс всей карьеры (да и жизни), оба весь сезон будут изо всех сил стараться его не упустить. А потом задумаются, что такое хорошо, а что — не очень. Будь это очередной проект A24, мы бы наверняка увидели вокруг «Чудо-человека» намного больше хайпа, ведь это так в духе студии: умно, остро и со свежим взглядом на поднадоевший жанр. Но это, тем не менее, все еще проект «Марвел» и часть той самой киновселенной. Только связь эта наконец-то не тянет проект на дно еще до релиза, а помогает ему раскрыться, потому что здесь задают нескучные вопросы и — невероятно — бережно отвечает на каждый из них. Как живет актер, когда-то притворявшийся террористом и военным преступником? Почему людям со сверхспособностями на уровне закона запрещено сниматься в кино? Как живет герой, у которого эти способности есть, но они ему даром не нужны? Главное чудо этого сериала — киновселенная «Марвел» становится человечной. Л.Г.