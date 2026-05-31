Снова в черном: нуарная рецензия на супергеройский сериал «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем

Тени здесь густые, а свет режет кадр, как бритва. Каждый ракурс выстроен так, будто его высекли из камня. Вам предложат два варианта: цветной и ч/б. Не совершайте ошибку: настоящий нуар может быть только черно-белым, ведь правда — в пятидесяти оттенках серого. Впрочем, все это было бы просто красивой открыткой, если бы не главное действующее лицо: Николас Кейдж. Всю жизнь он рвался сыграть супергероя в синем трико, лупящего лазерами из глаз, а в итоге нашел себя в этом грязном городе, где его безумная харизма смотрится как влитая. Он и есть Бен Райли. И он знает, как играть эту партию. Его показания — ключ к этому делу.