Как новые документальные сериалы HBO превращают жанр реалити-шоу в высокое искусство

Есть у сериала не только внешние, но и содержательные достижения, в частности, фокус на актуальной проблеме всеобщей политической радикализации, из-за которого во время просмотра начинает казаться, что современная Америка — одна большая палата номер шесть . И только авторы, которые сами выросли в интернете, могли бы уделить такое серьезное внимание онлайн-активностям каждого из героев. Когда воочию видишь ютуб-каналы, дискорд-серверы, онлифанс-профили и просто рэп-клипы очередного внешне непримечательного американца, это все еще производит сильное впечатление (даже если головой понимаешь, что сейчас вообще все проживают параллельные цифровые жизни). Из минусов — то обстоятельство, что ни один конфликт так и не оказывается разрешенным и концовки эпизодов неловко повисают в воздухе, за исключением разве что истории одинокого нудиста из примечательного финала сезона. К счастью, эти дрязги не заканчиваются в духе «Идеальной соседки», а лишь угрожающе близко подходят к подобному развитию событий.