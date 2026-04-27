«Очень странные дела: Байки из 85-го» и еще 9 мультсериалов по фантастическим хитам 1980-х

Зима 1985 года в Хоукинсе выдалась жаркой. Майк, Одиннадцатая, Уилл, Дастин, Лукас и Макс (а затем примкнувшая к ним новенькая-старшеклассница Никки Бакстер, чья мать-ученая замещала в школе учителя физики мистера Кларка) просто хотели подзаработать на уборке снега, используя паранормальные способности Оди. Но тут из леса откуда не возьмись появились размножающиеся с помощью спор растения-монстры, очевидно, как-то связанное с Изнанкой, хотя Одиннадцатая закрыла в нее врата в конце второго сезона. И вот ребятни пришлось с ними разбираться без участия Джойс и Джонатана, с небольшой помощью Стива и Нэнси, а также параллельно водя за нос гиперопекающего Оди шерифа Хоппера.
Превращать фильмы в мультсериалы — старинная забава в Голливуде, но братья Даффер пошли дальше и спродюсировали для «Нетфликса» целый анимационный сезон своего сериального хита. Однако, запущенные в разработку еще в 2023 году «Очень странные дела: Байки из 85-го» изначально казались довольно странной затеей. Допустим, сиквел — понятно, спин-офф — тоже, приквел — спорная штука, но окей (например, чтобы обрести подлинное величие «Лучше звоните Солу» понадобилось четыре сезона). Но анимационный мидквел — кто сейчас так делает? И кто захочет смотреть на события между вторым и третьим сезоном, когда все уже в курсе, чем всё закончилась? Пожалуй, только хардкорные фанаты, в сердечки которых и целится мультсериал — страшно необязательный, как и вся современная поп-культура, но максимально комфортный для всех, кому по-прежнему уютно находится в мире «Очень странных дел».
Стоит предупредить, что Дафферы не имели к нему непосредственное отношение. Они задали только общий вектор развития в духе любимых субботних мультсериалов. Шоураннерами выступили Эрик Роблз («Глюкотехники») и Дженнифер Муро («Легенда о Vox Machina»), которые сделали ставку на модную нынче сел-шейдинг анимацию (см., скажем, марвеловский «Что если…?») и вайб мультсериалов восьмидесятых, среди которых «Хи-Мэн и Властелины Вселенной», «Скуби-Ду» и «Настоящие охотники за привидениями».
Однако то, что у них получилось скорее похоже на «Мурашки» по Р.Л.Стайну: ужастики для школьников с, как это принято у Stranger Things, зашкаливающим количеством отсылок к поп-культуре. Так, в мультсериале мелькнет улица Вязов, схватка с финальным боссом будет происходить в канализации, как в «Оно», а битва Макс и Лукаса с тыквенными монстрами заставит хоррор-эстетов вспомнить культовый фильм ужасов «Тыквоголовый» Стэна Уинстона. Но главное «Байки из 85-го» дарят уникальную возможность увидеть заснеженный Хоукинс, к которому движется сильная буря, хоть и не буря столетия.
Очевидно, что вокруг мультсериала не будет столько же хайпа, как вокруг финального сезона. Векна побежден, поезд ушел, Дафферы (также спродюсировавшие для «Нетфликса» миллениальский сериал свадебных ужасов «У меня очень плохое предчувствие» и грядущий загадочный «Городок») готовятся к переходу на Paramount, а их роль в расширяющейся киновселенной «Очень странных дел» (например, сейчас в разработке находится секретный проект, который ответит на вопросы, оставшиеся после финала) в дальнейшем будет символической. Ну вот и увидим, кто смотрел сериал, потому что это было модно, а не потому, что он настоящий поклонник StrangerThings. К тому же «Байки» есть, за что полюбить. Тут в лучших традициях «Очень странных дел» появляется новая классная героиня Никки Бакстер, растения-монстры выглядят свежо, а центральная интрига получает разгадку только в финале, поэтому странные делишки становятся еще и детективными. Где ты, Скуби-Ду? В «Байках»!
Кстати, насколько считать эти приключения каноническими — тоже дискуссионный вопрос. Глядя на идеальные зубы Дастина трудно отделаться от мысли, что события мультсериала происходят в какой-то параллельной вселенной. Что же, возможно, в ней все закончится не так трагично, а Майк и Одиннадцатая, чьи отношения в анимационном сериале выглядят даже более трепетно, чем в игровом, получат еще один шанс. Они его точно заслужили.
Евгения Ткачева
Мишки-партизаны, победившие в «Возвращение Джедая» галактическую империю», удостоились не только двух телефильмов («Караван смельчаков: Приключения эвоков» и «Эвоки: Битва за Эндор»), но и мультсериала продержавшегося два сезона. Там правда вдохновленные вьетконконговцами лохматые создания были скорее похожи на «Мишек Гамми».
Не зря шоураннер «Баек из 85-го» Эрик Роблз назвал «Настоящих охотников за привидениями» своей путеводной звездой. Вышедший между первой и второй частью мультсериал для юных миллениалов даже стал каноничнее фильмов, а его разнообразие сюжетов поражало воображение и захватывало дух: чего только стоил эпизод, в котором охотники за привидениями попадали в мир, где привидения охотились на людей (а не наоборот).
Анимационная адаптация подросткового хита с Майклом Дж.Фоксом, в которой ликантропия выступает метафорой пубертата и инаковости. Мультсериал не столько продолжает фильм (сиквел с Джейсоном Бейтманом выйдет одновременно с завершением шоу), сколько развивает и раздувает нелепые ситуации с волчонком, который скрывает ото всех свою природу.
Удивительное дело: несмотря на то, что «Робокоп» изначально снимался для взрослых, куда большей популярностью он пользовался у детей. Все это привело к появлению двух мультсериалов (второй, «Команда Альфа», вышел уже в конце девяностых) и довольно детскому триквелу.
Не избежал превращения в мультсериал и «Битлджус» Тима Бертона, только чтобы не травмировать детишек было решено сделать заглавного биоэкзорциста хорошим, а маленькую Лидию Дитц его подругой.
Незадолго до выхода сиквела и задолго до выхода триквела «Билла и Теда» эта удивительная франшиза про двух оболтусов-музыкантов, серфящих в телефонной будке по времени, существовала в виде мультсериала, где своих героев озвучивали Киану Ривз и Алекс Уинтер.
Два Боба — режиссер Земекис и сценарист Гейл — всегда были против продолжения кинотрилогии «Назад в будущее», однако только в игровом виде: на другие медиумы их категоричность не распространялась. Поэтому франшиза продолжила жить не только в комиксах, но и в очень детском мультсериале начале девяностых, главными героями которого решено было сделать сыновей дока Брауна: Жюля и Верна. Поскольку продолжение было очень вольным, оно породило массу анахронизмов.
Пережившая в начале десятых возрождение революционная диснеевская фантастика через пару лет обзавелась также мультсериалом, действие которого происходило между первым и вторым «Троном». Программа Бек поднимает восстание против клона Флинна Клу, захватившего систему.
Чего только не было во франшизе «Терминатор» за всю ее историю, поэтому даже удивительно, что в аниме она превратилась только спустя 40 лет после премьеры первого фильма. Большим событием мультсериал не стал, но оно и понятно: слишком много фан-сервиса, слишком мало оригинальных мыслей.