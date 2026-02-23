Эмир Кустурица хочет снять фильм о православном пути России

Эмир Кустурица планирует снять ленту о православном пути России. Об этом он заявил в интервью ТАСС после встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
«Фильм, связанный с православной церковью, будет. Сейчас есть идея, чтобы поговорить о том, как Россия ступила на путь христианства и что из этого вышло. О конкретике пока рано», — сказал сербский режиссер.
Ранее Эмир Кустурица сообщил, что в 2026 году будет работать над тремя фильмами по мотивам произведений русских писателей. Он снимет картину «Последний срок» на основе одноименной повести Валентина Распутина, ленты по книге «Лавр» Евгения Водолазкина и по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Съемки этих фильмов состоятся в России.
В адаптации «Преступления и наказания» снимется Юра Борисов. В «Последнем сроке» сыграет Милош Бикович. Кроме того, сербский постановщик пишет роман «Как я не снял „Преступление и наказание“». В его основу легли воспоминания о встречах и сложностях, с которыми он сталкивался при экранизации произведения Федора Достоевского, которая еще не вышла.