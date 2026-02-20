В приквеле «Убивая Еву» снимутся Энн Скелли из «Дома Гиннессов» и Нейт Манн из «Лакричной пиццы»

BBC раскрыла актерский состав приквела шпионского триллера «Убивая Еву» — сериала «Honey». Об этом сообщает Deadline.
Главную роль, агента MI6 Марты Шмитт, исполнит Энн Скелли, известная по проекту «Дом Гиннесса». В сериале также снимутся Нейт Манн («Лакричная пицца»), Яннис Нивёнер (серия «Таймлесс») и Рори Киннир («Дипломатка»).
По сюжету Шмитт окружена врагами и постоянно находится под угрозой разоблачения Фридрихом (Яннис Нивенер) — новой главой контрразветки Штази. Издание Deadline утверждает, что Марта Шмитт — на самом деле юная версия Кэролин Мартенс, которую в оригинальном сериале сыграла Фиона Шоу.
Проект создан в рамках партнерства BBC и немецкого телеканала ZDF. Над сценарием работали Эмма Моран («Сексуальная жизнь студенток») и Эмми Хой. Режиссерами первых трех эпизодов выступит Тоби МакДональд, а заключительные три серии снимет Мишель Сэвилл («Сексуальное просвещение».
Недавно стало известно, что Фиона Шоу из «Убивая Еву» снимется в новой экранизации романа Джейн Остин «Разум и чувства». Вместе с ней к актерскому составу также присоединились известный по роли Тома Реддла в «Гарри Поттере» Фрэнк Диллейн, Герберт Нордрум, сыгравший парня главной героини в «Худшем человеке на свете», и юная актриса Боди Рей Бретнак.