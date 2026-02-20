В приквеле «Убивая Еву» снимутся Энн Скелли из «Дома Гиннессов» и Нейт Манн из «Лакричной пиццы»

Недавно стало известно, что Фиона Шоу из «Убивая Еву» снимется в новой экранизации романа Джейн Остин «Разум и чувства». Вместе с ней к актерскому составу также присоединились известный по роли Тома Реддла в «Гарри Поттере» Фрэнк Диллейн, Герберт Нордрум, сыгравший парня главной героини в «Худшем человеке на свете», и юная актриса Боди Рей Бретнак.