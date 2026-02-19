Французский сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+ после скандала с плагиатом

«Из огня восходит тьма»: вышел тизер третьего сезона «Дома Дракона»
Французский драматический сериал «Охота» все же выйдет на Apple TV+. Премьера состоится 4 марта.

Изначально проект должен был выйти в декабре 2025 года, но релиз был перенесен после того, как выяснилось, что сюжет сериала напоминает роман Дугласа Фэрбэрна «Выстрел» 1973 года и его экранизацию.

Продюсерская компания Gaumont провела внутреннее расследование и официально подтвердила факт заимствования. В результате сериал теперь будет выходить с обновленными титрами, что он основан на произведении Фэрбэрна. Gaumont урегулировал все юридические вопросы с правообладателями книги и фильма.

Сюжет «Охоты» разворачивается вокруг Франка (Бенуа Мажимель) и его друзей, которые во время воскресной охоты становятся мишенью для другой группы людей. В результате перестрелки один из друзей погибает, а компания вынуждена скрыть случившееся. Однако вскоре Франк понимает, что за ним и его товарищами началась настоящая охота.

