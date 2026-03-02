На аукционе продали медаль с первых современных Олимпийских игр 1896 года

«Крик-7» собрал 97 млн долларов за первый уик-энд — это рекорд для франшизы
Афиша Daily
Фото: Getty Images/Getty Images

На онлайн-аукционе Bruun Rasmussen Arts Auctioneers продали серебряную медаль с первых летних Олимпийских игр 1896 года в Афинах. Цена составила 181,3 тыс. долларов (более 1,3 млн рублей), сообщает Reuters.

Медаль, выгравированная французским художником Жюль-Клеманом Шапленом, изображает Зевса, держащего земной шар. На его вершине находится Ника, богиня победы, размахивающая оливковой ветвью. На другой стороне изображены Акрополь и Парфенон с греческой надписью, которая переводится как «Международные Олимпийские игры — Афины-1896».

В Играх 1896 года участвовал 241 спортсмен из 14 стран. Медаль принадлежала датскому гимнасту Вигго Йенсену. Хотя аукционный дом заявил, что он стал первым олимпийским чемпионом страны по тяжелой атлетике, но не смог подтвердить, что эту медаль Йенсену вручили именно за это достижение.

Зимние Олимпийские игры в Италии завершились 22 февраля. В этом году Россия осталась только с одной медалью в ски-альпинизме —  ее завоевал Никита Филиппов. Чем запомнилась Олимпиада, можно прочитать здесь.

