Гид по ММКФ-2026: что смотреть на Московском кинофестивале

Российское кино
1
«Русские премьеры», «Художественный», 17 апреля, 20:30
2
«Русские премьеры», «Художественный», 18 апреля, 19:30
3
«Спецпоказы», «Октябрь», 19 апреля, 20:30
4
«Переходный возраст», «Октябрь», 19 апреля, 20:00
5
«Русские премьеры», «Художественный», 18 апреля, 16:45
6
Конкурс, «Октябрь», 18 апреля, 18:00
7
«Русские премьеры», «Художественный», 19 апреля, 20:00
8
«Русские премьеры», «Художественный», 21 апреля, 19:00
9
«Русские премьеры», «Художественный», 20 апреля, 19:00
10
Конкурс, «Октябрь», 17 апреля, 20:00
11
Фильм открытия, 16 апреля
«Красный призрак 1812»
Фестиваль идет с козырей. Одна из главных его премьер — приквел грандиозного тарантинообразного истерна «Красный призрак» Андрея Богатырева. Если в оригинальном фильме действие происходило во время Великой Отечественной войне, то в предыстории перенесется в 1812 год, а главным героем станет молодой князь (Олег Савостюк), родную хату которого сожгли французы (большая ошибка!).
«Песни джиннов»
Девятый фильм Романа Михайлов (а не за горами и десятый: «Пока небо смотрит») — как всегда сюрреалистическая сказка. Пока две актрисы шарятся по Варанаси, на Гоа готовятся к концерту с участием звезд эстрады. Все хотят услышат пение джиннов, а «Песнями джиннов» присутствие Михайлова на фестивале не ограничится. В программе «За тридевять земель» покажут «Камень» Ильи Зимина по михайловскому рассказу «Баня», а в «Шурале» Алины Насибуллиной режиссер появится собственной персоной.
«Литвяк»
Краудфандинговый долгострой, работа над которым велась более пяти лет. Байопик про легендарную летчицу Лидию Литвяк (Полина Чернышова), участвовавшую в воздушных боях Второй мировой войны и влюбившуюся в сослуживца Алексея Соломатина (Петр Рыков). Постановщиком выступил Андрей Шальопа — сорежиссер «28 панфиловцев». В прокате — с 30 апреля.
«Своя в доску»
Учительница физики (Ольга Лерман) забивается со своим сыном-скейтером (Тимофей Кочнев), что если через два месяца она будет сносно стоять на доске, он пойдет на физтех, а не бросит учебу ради соревнований. Освоить женщине скейтборд поможет школьник-двоечник (Максим Карушев), у которого есть одинокий, как и главная героиня, папа-мент (Виктор Хориняк). Милая семейная комедия Ильи Лебедева, отмеченная реюнионом Лерман и Хориняка, которые до этого снялись вместе в «Поехавшей». Тут Лерман играет скорее покатившуюся. В прокате — с 14 мая. Билеты на Афише
«Шурале»
Звезда «Хрусталя» Дарьи Жук и «Надо снимать фильмы о любви» Романа Михайлова Алина Насибуллина сняла магический михайловкор про девушку (сама Насибуллина), после исчезновения брата возвращающуюся в родную деревню, лес которой хранит немало тайн. Учитывая то, что соавтором сценария фильма выступил Игорь Поплаухин, от «Шурале», по всей видимости, стоит ожидать такой же сомнамбулической атмосферы, как и от его «На тебе сошелся клином белый свет». В прокате — с 7 мая.
«Выготский»
У нас есть «Опасный метод» дома. Новый фильм Антона Бильжо («Амбивалентность», «Невидимый мой») рассказывает о встрече светоча советской психологии Льва Выготского (Сергей Гилев) с ученицей Фрейда и Юнга Сабиной Шпильрейн (Виктория Исакова), широкому зрителю известной по фильму Дэвида Кроненберга в исполнении Киры Найтли.
«Температура Вселенной»
Устав видимо эпатировать публику комедийной кринж-дилогией «Непосредственно, Каха!» талантливый, в общем-то, режиссер Виктор Шамиров («Упражнение в прекрасном», «Со мной вот, что происходит») вернулся к маленьким историям потерянных людей. Так, в его новой картине рассказывается история расставания и встрече в поселке астрономов, где космос к людям ближе, чем в большом городе.
«Хрупкость. Выдумщица»
Семейная драма про женщину (Евгения Соляных), которая после родов не испытывает никакого материнского инстинкта к своему маленькому сыну — от постановщицы такого нового российского хардкора, как «Близкие» и «Вмешательство» Ксении Зуевой. Билеты на Афише
«Другой мир»
Помните великий готический экшн про противостояние вампиров и оборотней? Забудьте! В полнометражном дебюте молодого режиссера Николая Коваленко рассказывается не про вурдалаков и ликантропов, а про подростка Сашу, привычная реальность которого дала трещину, так что ему только предстоят узнать, какой он — этот жестокий мир после детства.
«Отец»
Если вы надеетесь увидеть российскую экранизацию «Отца» с Энтони Хопкинсом, то спешим вас разочаровать. Это военный боевик про сибирского охотника, который ищет пропавшего сына в окопах Великой отечественной войны и устраивает дуэль с немецким снайпером, так, словно «Враг у ворот», а главный герой похож на финского «Бессмертного». В прокате — с 7 мая. Билеты на Афише
«Ангелы Ладоги»
Откроется фестиваль военной драмой Александра Котта («Брестская крепость»), в которой зимой 1941 года отряд спортсменов-буеристов будет спасать сирот из детдома в блокадном Ленинграде. В главных ролях: Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов и Полина Агуреева. В прокате — с 23 апреля. Билеты на Афише
Российские сериалы
1
Спецпоказы, «Октябрь», 17 апреля, 19:00
2
Спецпоказы, «Октябрь», 22 апреля, 20:30
3
Спецпоказы, «Художественный», 17 апреля, 18:00
«Радар»
Большая сериальная премьера: за несколько дней до официального релиза на ММКФ покажут наш ответ «Очень странным делам» (в том числе и мультсериалу «Очень странные дела: Истории из 85-го») — восьмидесятническую фантастику про советских школьников, который отправляются на поиски упавшего метеорита, а сталкиваются с «похитителями тел». Это уже третья (помимо советского сериала «Посредник» и невыпущенного сериала Романа Волобуева, Михаила Шприца и Дениса Нейманда) попытка экранизация повести «Главный полдень» фантаста Александра Мирера — на сей раз от режиссера отличного «Волчка» Константина Смирнова. На Okko — с 24 апреля.
«Большая фарма»
Новый сериал по сценарию вездесущего Олега Маловичко («Трасса») в постановке режиссера «Райцентра» и «Улицы Шекспира» Данила Чащина. Два ученых-медика изобретают лекарство буквально от всего, что вносит разлад в семью одного из них — Гиреева (Игорь Гордин). Его сын (Сергей Горошко) и дочь (Ольга Лерман) готовы разорвать глотки друг другу, а сам Гиреев не расположен к принятию тех компромиссов, которые для него приготовила биг-фарма. На Okko в 2026 году. Билеты на Афише
«В круге добра»
Документальный сериал, в котором рассказывается про детей с особенностями развития. Многие из них страдают редкими заболеваниями, но это не повод отчаиваться, особенно если они окружены добрыми людьми. До этого сериал уже показали на 35-м кинофестивале «Послание к человеку», а выйдет он на платформе Start.
Фантастика, хорроры, триллеры и боевики
1
«Дикие ночи», «Октябрь», 19 апреля, 21:30
2
«Дикие ночи», «Октябрь», 22 апреля, 20:45
3
«Дикие ночи», «Октябрь», 17 апреля, 21:00
4
«Дикие ночи», «Октябрь», 18 апреля, 18:45
5
«Дикие ночи», «Художественный», 18 апреля, 23:00
6
«Дикие ночи», «Октябрь», 18 апреля, 20:15
7
«Дикие ночи», «Художественный», 17 апреля, 22:45
8
«Апокалипсис сегодня», «Москино Факел», 21 апреля, 18:30
9
«Апокалипсис сегодня», «Октябрь», 18 апреля, 16:45
10
«Точки кипения», «Октябрь», 17 апреля, 17:00
11
«Точки кипения», «Октябрь», 19 апреля, 15:15
12
Спецпоказы, «Октябрь», 22 апреля, 18:45
«Обсессия»
Хайлайт «Диких ночей»: сатирический хоррор вчерашнего ютубера Карри Баркера, про который мы уже писали с двух фестивалей — Fantastic Fest 2025 и SXSW 2026. Влюбленный юноша, уставший околачиваться во френдзоне, ломает волшебную палочку и загадывает желание, чтобы нравящаяся ему девушка обратила на него внимание. Последствия будут катастрофическими. Омерзительная, но, чего уж там, впечатляющая работа. В прокате — с 21 мая.
«Я, Франкельда»
Первый мексиканский мультфильм в технике stop-motion-анимации, который сняли братья Амбрис — авторы мультсериала «Скрытые страшилки Франкельды» на HBO Max. В полнометражной картине рассказывается о талантливой, но невостребованной писательнице Франкельде, живущей в Мексике XIX века и не способной контролировать свое подсознание, откуда начинают лезть монстры. Билеты на Афише
«Чужая»
Полнометражный дебют канадской режиссерки иранского происхождения Авы Марии Сафаи про иранскую иммигрантку, которая в новой канадской школе пытается встроиться в систему и добиться расположения королевы классы — для этого она даже перекрашивается в блондинку. И пока она меняется прямо на глазах, пробуждается древний демон, связанный с ее родом.
«Слив»
Туалетная тема не отпускает «Дикие ночи»: в прошлом году был страшилка «Нечто из унитаза», а в этом — «Слив». По сюжету главный герой отправляется на поиски своей девушки в ночной клуб, а становится свидетелем неудачной продажи запрещенных веществ. Его засовывают головой в унитаз, так что теперь его ждет незабываемая ночка.
«Кошка в мышеловке»
Малобюджетный хоррор Брока Боделла, в котором раненная девушка просыпается в мчащемся куда‑то трейлере. Если через час ей не окажут медицинскую помощь, то случится что‑то плохое — и, кажется, не с ней самой, а с окружающими ее людьми.
«Проклятие»
Стоит сразу сказать, что фильм Кэнъити Уганы действительно в оригинале называется «Проклятие», но к прославленной японской хоррор-франшизе он не имеет никакого отношения. Администраторка в салоне красоты видит в сосцсети у своей подружки с Тайваня криповые посты, хотя девушка умерла полгода назад. Главная героиня начинает расследование, которое потихоньку превращается в кошмар и приводит к гибели еще одной ее подруги.
«Игрушка»
Французский экстрим «Страна призраков» встречает американскую классику «Техасская резня бензопилой»: маньяк в маске куклы похищает девушку и начинает воспитывать ее как своего ребенка. Пленочное 16-мм зерно, впечатляющие практические спецэффекты и море крови — очевидно, что ценителям таких изуверских слешеров фильм принесет море удовольствия.
«Секунды до нуля»
У Михаила Константинова уже был сурвайвал с Владимиром Веревочкиным («Выпусти меня»), но в новой картине он решил поднять ставки. Теперь это постапокалиптическая притча про двух путников, которые отправляются на поиски последнего шанса на спасения — почти совсем как герои недавнего фильма «Ветер» по Луцику и Саморядову. Билеты на Афише
«Сломанное копье»
Китайское уся про легендарного воина, который оказывается вынужден снова взяться за копье, когда прошлое настигает его. От режиссера «Шанхайского рыцаря» и других боевиков из Поднебесной.
«Исступление»
Южнокорейский триллер о дрессировщице собак, к которой приезжает сестра, имеющая судимость за убийство. Отныне покой дрессировочного центра будет нарушен, а наружу полезут неприятные тайны.
«В пропасть»
Аргентина 1970-х, военная диктатура. Жена влиятельного бизнесмена тщетно пытается забеременеть, влюбляется в конюха и, еще не догадываясь какими проблемами это ей грозит, обращается к капитану из окружения супруга, чтобы найти друга, похищенного военными. Психологический триллер, который кто‑то называет аргентинской «Зоной интересов».
«Вверх по волшебному дереву»
Эндрю Гарфилд, Ребекка Фергюссон и Клэр Фой в сказочном фэнтези про семью переехавшую жить загород и наткнувшуюся там на дерево, которое ведет в Волшебное королевство, совсем как в «Джеке и бобовом стебле». Критики в восторге. В прокате — с 7 мая.
Фильмы для настоящих киноманов
1
Спецпоказы, «Октябрь», 19 апреля, 12:00
2
Спецпоказы, «Москино Музейный», 17 апреля, 19:00
3
«Дом, где…», «Иллюзион», 18 апреля, 20:45
4
«Арт-кор», Третьяковская галерея, 18 апреля, 19:30
5
«Эрос и Танатос», «Художественный», 22 апреля, 19:30
6
«Мультвселенная», «Октябрь», 21 апреля, 22:00
7
«Мультвселенная», «Октябрь», 17 апреля, 21:30
8
Фильм закрытия, «Октябрь», 23 апреля, 19:00
«Записная книжка режиссера»
5,5-часовой магнум опус Александра Сокурова — духовный наследник его «Ленинградской ретроспективы». Док исполинских пропорций, который охватывает события, размышления и записки режиссера о прогрессе, культуре, диктатуре и устройстве мира с 1957-го по 1990 год. Вряд ли вы когда‑нибудь увидите нечто подобное.
«В тот день, когда она вернулась»
Корейский мастер Хон Сан Су продолжает работать стахановскими темпами: до Вуди Аллену ему еще, конечно, далеко, но лет через 30 он, думается, сравняется с ним по количеству картин. Что касается его новой ленты, то в ней рассказывается об актрисе, которая вернулась в кино, дала три интервью по поводу фильма и теперь должна их разыграть.
«Дождь на крыльях бабочки»
Вьетнамская мистическая драма про работницу свадебного зала, которая узнала, что муж ей изменяет, наняла колдуна, чтобы вернуть его любовь, но тут в ее доме появился дух, который видят только женщины. Приз зрительских симпатий Венецианского кинофестиваля 2024 года.
«Ресторанчик Ки Нам»
И еще одна вьетнамская драма — с вайбами «Любовного настроения» и действием, которое происходит в 1980-е в Сайгоне при новом режиме. Благополучный молодой переводчик знакомится с замкнутой соседкой-вдовой, зарабатывающей приготовлением еды и испытывающей трудности. Парень вызывается ей помочь — этот поступок становится началом прекрасной дружбы, а затем и чего‑то большего.
«Кейт Мосс и Фрейд»
Лауреат «Оскара-2015» за короткометражку «Телефонный звонок» с Салли Хокинс сценарист и режиссер Джейми Лукас дебютировал в полном метре с фильмом про супермодель Кейт Мосс (Элли Бамбер), которая решила удариться в самопознание именно в тот момент, когда известный художник Люсьен Фрейд (Дерек Джейкоби) решил написать ее портрет.
«Сердце тьмы»
Анимационная экранизация приключенческой повести «Сердце тьмы» Джозефа Конрада, широкому зрителю известной по ново-голливудскому переосмыслению «Апокалипсис сегодня» Ф.-Ф.Коппола. Бразильский мультфильм, впрочем, тоже получился достаточно вольным. Его действие происходит в ближайшей будущем в антиутопическом Рио, в неблагополучных районах которого молодой лейтенант полиции Марлон ищет таинственного капитана Курца.
«Стая — стимпанк-версия»
Лютый бразильский мультфильм с перестрелками. Правительственные войска громят лагерь преступников, после чего другая бандитская группировка решает жестоко отомстить.
«Берлинский герой»
Последняя (во всех смыслах, его не стало полтора года назад) работа немецкого режиссера Вольфганга Беккера, больше всего известного по фильму «Гудбай, Ленин!». За «Берлинского героя» он посмертно получил почетную премию Эрнста Любича, а рассказывается в картине о владельце убыточного видеопроката, который не совсем заслуженно становится национальным героем — и теперь главный вопрос заключается в том, хватит ли ему смелости признаться в этом?
Документальное кино
1
«Свободная мысль», «Октябрь, 17 апреля, 21:15, 18 апреля, 18:00 и 20:00
2
Конкурс, «Октябрь», 21 апреля, 18:30
3
Конкурс, «Октябрь», 17 апреля, 18:30
«Рожденные в СССР. 35 лет»
Главный бэнгер документальное программы — долгожданная пятая часть сериала Сергея Мирошниченко, выросшего из похожего британского проекта Майкла Аптеда и каждые семь лет рассказывающего про двадцать миллениалов, которых жизнь разбросала по миру. Свежий выпуск, однако, пришлось ждать гораздо дольше: вмешался ковид и прочие неприятности. Уже известно, что он будет состоять из трех серий хронометражем в 5 часов.
«Машенька»
Не успел в кинотеатрах запремьерится «Емельяненко» как Валерия Гайя Германика спешит показать на ММКФ свежий док, который задумывался как картина о волонтерах, помогающим бездомным, пока продюсерка фильма Мария Гаврилова не влюбилась в одного из таких бездомных.
«Русский Челси»
В 2003 году российский бизнесмен Роман Абрамович купил лондонский футбольный клуб «Челси», сделав из него суперкоманду, завоевавшую кучу трофеев, а в 2022-м продал. За эти почти 20 лет в истории клуба и всего мира произошло столько всего, что вряд ли хватит одного дока, чтобы рассказать, но фильм Алексея Жаркова — амбициозная попытка сделать это.
Дабл-фичер («Сдвоенный сеанс»)
1
«Корни», «Октябрь», 18 апреля, 17:00 и «Октябрь», 18 апреля, 18:30
2
«Корни», Третьяковская галерея, 18 апреля, 17:30 и «Октябрь», 21 апреля, 17:15
3
«Корни», «Октябрь», 22 апреля, 15:00 и «Октябрь, 22 апреля, 18:00
«Четыреста ударов» / «Новая волна»
Тут, конечно, напрашивался дабл-фичер из «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара и рассказывающего о его съемках «Новой волны» Ричарда Линклейтера, но у прокатчиков закончились права на фильм Годара, поэтому вместо него будет нетленка Франсуа Трюффо — тоже своего рода иконическая работа для французской «новой волны».
«Банда аутсайдеров» / «Последний удар»
Впрочем, без Годара не обойдется, потому что — ну какой фестиваль без Годара? В новой программе «Корни» покажут его «Банду аутсайдеров» (в честь которой Квентин Тарантино когда‑то назвал свою кинокомпанию) про девушку и двух парней, решивших поиграть в гангстеров, и «Последний удар» Маттео Олеотто про другую банду аутсайдеров: брата и сестру, которые ищут денег — и тут жизнь подкидывает им шанс.
«Планета бурь» / «Планета»
И, пожалуй, главный дабл-фичер этого апреля: переоткрытая заново легенда советской и мировой кинофантастики «Планета бурь» Павла Клушанцева и вольный байопик про Клушанцева (которого в фильме зовут Николай Беренцев) — «Планета» Михаила Архипова с Сергеем Гилевым в главной роли. Световые годы идут, а мы все еще не можем жить без космоса.
Ретроспективы
1
«Шестидесятые», «Иллюзион», 17 апреля, 17:30
2
«Шестидесятые», «Октябрь», 19 апреля, 14:00
3
«Шестидесятые», «Октябрь», 22 апреля, 20:45
4
«Шестидесятые», «Октябрь», 17 апреля, 17:30
5
«Шестидесятые», «Октябрь», 17 апреля, 20:00
6
«Экранные войны», «Октябрь», 21 апреля, 22:00
7
«Неизвестное от известных», «Октябрь», 20 апреля, 19:15
8
«Неизвестное от известных», «Октябрь», 17 апреля, 18:15
9
«Экранные войны», «Октябрь», 21 апреля, 17:45
10
«Экранные войны»
«Расемон»
По распространенному заблуждению фильм Акиры Куросавы это экранизация не рассказа «Ворота Расемон» (из которого он взял названия и место действия), а «В чаще» Рюноскэ Акутагавы. Разбойник, жена, самурай и дровосек рассказывают свою версию одного и того же события, в ходе чего становится понятно, что у каждого своя правда.
«Страсти по Андрею»
3,5-часовая режиссерская версия «Андрея Рублева» Андрея Тарковского про великого русского живописца XV века. Фильм эпических пропорций, колокольный перезвон которого не утихает до сих пор.
«Земляничная поляна»
Быть может, самый «голливудский» фильм Ингмара Бергмана. Любимый пациентами, но черствый с родными престарелый врач Исак Борг (Виктор Шестрем) в компании невестки (Ингрид Тулин) едет из Стокгольма в Лунд, чтобы получить премию, а параллельно совершает путешествие во времени и пространстве — но не на самом деле, а в глубинах своей памяти.
«Дорога»
Первый шедевр Федерико Феллини из его цирковой прайм-эры. История клоунессы (Джульетта Мазина) и силача (Энтони Куинн) в духе: что имеем — не храним, потерявши — плачем.
«Крылья»
Можно вернутся с войны, но война всегда останется в тебе — снятый к 20-летию Победы фильм Ларисы Шепитько («Восхождение») про бывшую летчицу (Майя Булгакова), которая не может найти себя в мирной жизни. Страшное кино, в котором живые завидуют мертвым.
«Бекки Шарп»
Экранизация «Ярмарки тщеславия» Уилльяма Теккерея от Рубена Мамуляна («Доктор Джекилл и мистер Хайд») и Лоуэлла Шермана — фильм, благодаря которому в кино пришли настоящие цвета.
«Мужчины»
Дебютная роль Марлона Брандо, который в фильме Фреда Циннемана («Ровно в полдень») играет парализованного ветерана Второй мировой войны, потерявшего всякую мотивацию. Однако благодаря невесте и чуткому врачу в нем потихоньку просыпается желание жить.
«Кингс-Роу»
Номинированная на три «Оскара-1943» драма Сэма Вуда («До свидания, мистер Чипс») про двух друзей, живущих в городке, похожем на тихий омут, в котором водятся не только черти, но и множество секретов.
«Каменный цветок»
Экранизация уральских сказов Павла Бажова из сборника «Малахитовая шкатулка», снятая гениальным советским сказочником-монументалистом Александра Птушко на многослойную цветную пленку.
«Девушка моей мечты»
В прошлом году на фестивале показывали «Семнадцать мгновений весны», а в этом можно будет увидеть трофейный немецкий фильм, который ненавидел Штирлиц, смотревший его десяток раз. Звезда варьете решает отдохнуть от всего мира, но в результате стечения обстоятельств оказывается в заснеженных горах, где как раз ведутся взрывные работы — там ее находят пара инженеров.