Мы не можем жить без космоса: 8 межзвездных кинопремьер ко Дню космонавтики

Для наших читателей на Afisha.ru действует промокод ДЕЙЛИК, он дает скидку 25% на билеты, но не более 350 рублей.
«Моя собака — космонавт», реж. Михаил Морсков
Маленькому Мише (Дмитрий Калихов) страшно одиноко. Папа-военный (Кирилл Зайцев) целыми днями пропадает на Байконуре, где следит за тем, как советские ученые (Даниил Воробьев, Павел Ворожцов, Софья Присс и другие) готовят собак к запуску в космос (на дворе 1960 год). А мама-геолог (Ольга Лерман) вечно уезжает в экспедиции куда-то за тридевять земель. Однажды Миша подбирает на улице озорную собачку, которую называет Белкой, и уговаривает родителей ее оставить: пусть у него будет хоть кто-то. Однако идиллия продолжается недолго: когда одна из испытуемых собак выбывает из проекта, Мишиному папе поручают срочно подобрать ей замену, и он относит на Байконур Белку — в расчете, что заберет ее через пару дней, когда найдется кандидат получше. Только вот Белку ему уже никто не отдает.
«Моя собака — космонавт» — вещь довольно абсурдная. С одной стороны, это семейное кино, где государственная политика разведена с сахаром для легкого усвоения: идеальная семья — сын с армейской выправкой и мать без профессиональных амбиций, попытки обвести систему вокруг пальца бесперспективны, американцы плохие, гав. С другой — в этом фильме взрывают собак, Зайцев кричит в дождливую ночь: «Хрусталев, машину!», а Воробьев смакует роль мерзавца примерно с тем же упоением, что в «Последнем ронине» (жаль только по-французски не говорит). Но на выходе из зала все равно хочется извиниться перед Юрой.
Оценка: 3 ракеты из 10
«Космическая собака Лида», реж. Евгений Сангаджиев
Режиссер выдающихся сериалов «Happy End» и «Балет», выпускник «Гоголь-центра» Евгений Сангаджиев наконец дебютировал в полнометражном кино. Первым пунктом соответствующего раздела его фильмографии стала приключенческая фантастика про подростка Игоря (Данила Харенко), которому в подарок от вечно отсутствующего отца-космонавта (возникающий под занавес Сергей Безруков) достается собака по кличке Лида (Шани). Ее недавно запустили в космос с билетом в один конец, а она взяла и каким-то чудом сама вернулась на Землю — как нам демонстрируют в прологе, столкнувшись с черной дырой. В «Роскосмосе» не знают ни о дыре, ни о том, что где-то по дороге Лида обзавелась способностью вытаскивать из параллельных вселенных взрослые версии людей, которых она кусает. Так Игорь выясняет от взрослой версии самого себя (Евгений Ткачук), что его отец через несколько дней погибнет при неудачном запуске ракеты. Тогда маленький и взрослый Игори в компании Лиды пускаются в путешествие к Байконуру — через всю Россию образца 2000 года.
Что сказать — некоторым псам подавай все, везде и сразу. «Космическая собака Лида» явно снята с оглядкой на оскароносный хит с Мишель Йео. Только вот сценарий картины вряд ли впечатлил бы американских академиков: больше всего он напоминает письмо из Простоквашино, которое написали авторы из разных вселенных, хором ностальгирующие по нулевым. Хаос «Лиды» столь вездесущ, что сложно даже понять, к какой мысли пытается прийти фильм, а его сюжет выдыхается быстрее, чем летящая ракета роняет отработанные ступени. В итоге зрительское внимание два часа удерживают разве что трансформации Ткачука (он играет несколько разных версий Игоря) ну и обворожительный взгляд собачки Шани, разумеется.
Оценка: 4 ракеты из 10
«Планета», реж. Михаил Архипов
Идея для свидания 12 апреля (в столице): смотрим на «Мосфильме» культовый сай-фай Павла Клушанцева «Планета бурь» про экспедицию на Венеру, а потом идем на «Планету» Михаила Архипова и узнаем, как Клушанцев готовился снимать свое кино. Точнее формально не совсем Клушанцев: в фильме Архипова все имена изменены, так что главного героя в исполнении Сергея Гилева зовут Николай Беренцев. Но это именно что Клушанцев, который воротит нос от фильмов про свеклу с кукурузой, мечтает о космических приключениях и на ходу совершает революционные открытия в мире комбинированных съемок.
Стоит учитывать, что «Планета» — довольно неконвенциональный байопик, она часто срывается в откровенную фантасмагорию и предпочитает ощущения фактам. Тем, кого подобный подход не устраивает, стоит обратиться к документальному фильму «Однажды в Ленинграде» или свежей статье Марии Кувшиновой. Всем остальным — поехали!
Оценка: 5 ракет из 10
«Космос засыпает», реж. Антон Мамыкин
«Русский Тимоте Шаламе» Марк Эйдельштейн слоняется по дюнам под музыку из «Интерстеллара» — с таким материалом дебютант Антон Мамыкин победил в марте на фестивале «Дух огня». По сюжету перспективный студент-ракетостроитель Паша (Эйдельштейн) ставит учебу в Петербурге (и, вероятно, за рубежом) на паузу. Ему нужно вернуться на малую родину, в заполярное ненецкое село Шойна на берегу Белого моря. Там только что похоронили Пашиного отца — тракториста, который помогал односельчанам выкапывать дома из вездесущего песка (сыгравший его Тихон Котрелев скончался 25 марта на 50-м году жизни, всего через две недели после фестивальной премьеры ленты). Младший брат (Никита Конкин) на Пашу обижен, мать (Дарья Екамасова) в глубокой депрессии и молчит, а после еще одной трагедии у юноши остается все меньше надежд на возвращение к прежней жизни.
У фильма Мамыкина есть довольно очевидные проблемы: хотя кино это молодое, оно во многом морально устарело (Софья Воронцова из «Кибердеревни» изображает совершенно бессовестно написанную manic pixie dream girl, все тонет в набившей оскомину притчевости), к тому же у «Космоса» ощутимо хромает драматургия. Тем не менее есть что-то пронзительное и важное в этой картине, где оторванную от большого мира родину потихоньку поглощают пески и калечат куски ракет, а дом — за неимением лучших вариантов — предлагается взять в охапку и перетащить на почву потверже.
Оценка: 6 ракет из 10
«Проект „Конец света“» («Project Hail Mary»), реж. Фил Лорд и Кристофер Миллер
Броманc с камнем: Райан Гослинг и пришелец, с виду похожий на паукообразный минерал, спасают Землю и кинематограф. Во всяком случае ровно так преподносилась экранизация «Проекта „Аве Мария“» Энди Вейера, как блокбастер, призванный утолить нашу тоску по рукодельному, тактильному кино в эпоху «марвеловского» слопа. В этом смысле «Проект», автором сценария которого выступил Дрю Годдард (он же адаптировал вейеровского «Марсианина»), а поставил дуэт Фила Лорда и Кристофера Миллера («Мачо и ботан», «Лего. Фильм»), действительно производит впечатление: оператор Грег Фрейзер («Дюна», «Бэтмен») и лучшие мастера спецэффектов не зря едят свой хлеб.
Другое дело, что «Проект „Конец света“» страшно боится оставаться серьезным дольше минуты, поэтому любой намек на искренность спешит задавить шуткой. В сюжете про ученого, которого запихали в ракету и отправили в другую планетную систему с билетом в один конец и смутной надеждой, что где-то там найдется способ предотвратить катастрофу, все это смотрится крайне неуместно — Спилберг с Лукасом нас другому учили. Впрочем, миллениалам нравится.
Оценка: 6 ракет из 10
«В мгновение ока» («In the Blink of an Eye»), реж. Эндрю Стэнтон
Иногда планеты выстраиваются в ряд, и ветеран студии Pixar Эндрю Стэнтон («В поисках Немо», «ВАЛЛ*И») вместо гениального мультфильма снимает игровое кино, которое с оглушительным треском проваливается. В 2012 году его приключенческая фантастика «Джон Картер» стала одной из крупнейших неудач студии Disney. Видимо, имея в виду этот опыт, спустя 14 лет картину «В мгновение ока» по сценарию Колби Дэя (до этого он написал, в частности, «Космонавта» с Адамом Сэндлером) тот же Disney вообще не стал выпускать в прокат, а через месяц после премьеры на «Сандэнсе» выплюнул сразу в недра своего стриминга Hulu.
Критики, разумеется, в пух и прах разнесли этот сентиментально-гуманистический альманах из трех новелл — про доисторическую семью, современную ученую-антрополога (Рашида Джонс) и космонавтку из будущего (Кейт МакКиннон), которые связаны друг с другом неким холистическим образом. Ругань эта совершенно несправедлива: если бы Стэнтон снял «В мгновение ока» не сейчас, а лет 20 назад нарисовал на компьютере, лента наверняка бы угодила в пантеон «пиксаровской» классики. Судя по всему, с живыми людьми в кадре весь этот оптимизм и нежность в адрес человечества многим показались излишне фальшивыми. Отчасти это правда, но не исключено, что какую-то настоящую слезу фильм из вас под конец все-таки выжмет.
Оценка: 7 ракет из 10
«Вампиры-зомби… из космоса!» («Vampire Zombies... From Space!»), реж. Майкл Стасько
Сегодня самый фантастический элемент «Вампиров-зомби… из космоса!» не вампиры, не зомби и не космос, а то обстоятельство, что фильм Майкла Стасько очутился в официальном российском прокате — вместо того чтобы остаться приятнейшим воспоминанием о секции «Дикие ночи» прошлогоднего Московского международного кинофестиваля. Количество зрителей картины, по данным ЕАИС, ползет куда-то в сторону тысячи человек. С чем же столкнутся эти отважные люди? С нежным оммажем фарсовому кинематографу Эда Вуда (в первую очередь, конечно, «Плану 9 из открытого космоса»), который здесь спародирован как бы в духе комедий Мела Брукса («Космические яйца»).
30 лет назад чем-то подобным занимался Тим Бертон: вслед за трогательным байопиком «Эд Вуд» он выпустил сатирическую фантастику «Марс атакует!», плоть от плоти Вуда. Только Бертону посчастливилось поработать на студийных мощностях, а Стасько проворачивает свою синефильскую авантюру на коленке. Что, с одной стороны, грустно, а с другой — заметно усиливает аутентичность здешнего безумия. Легитимности же ему придают легендарные люди вроде Джудит О’Ди («Ночь живых мертвецов») и Ллойда Кауфмана, сооснователя студии Troma, которых можно увидеть в кадре. Все это, впрочем, не имеет решающего значения — за приключениями жителей маленького американского городка, которые противостоят инопланетному вторжению Дракулы, можно спокойно смотреть и без выполненного домашнего задания. Со смеху придется умереть в любом случае.
Оценка: 8 ракет из 10
«Меланхолия» («Melancholia»), реж. Ларс фон Триер
В нынешнем апреле исполняется не только 65 лет полету Гагарина в космос, но и 70 — режиссеру Ларсу фон Триеру. Как бы по случаю обеих этих дат в центре «Зотов» организовали повторный прокат «Меланхолии» — второго и центрального фильма в триеровской «трилогии депрессии», которую начал «Антихрист» и завершила «Нимфоманка» в двух частях.
За те 15 лет, что прошли с премьеры ленты в Каннах (именно на тамошней пресс-конференции режиссер наговорил всякого про Гитлера, так что следующие семь лет прожил со статусом персоны нон грата), «Меланхолия» состарилась довольно занятно. Фильм, разумеется, не утратил ни драматургической, ни эстетической мощи, но после того, как все мы успели пожить и даже обжиться в катастрофе, история двух сестер (Кирстен Данст и Шарлотта Генсбур), которые наблюдают за приближением планеты Меланхолия к обреченной Земле, уже не разбивает зрителя вдребезги, потому что теперь так выглядит обычный вторник.
Оценка: 10 ракет из 10
