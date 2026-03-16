«Космос засыпает», а российское кино просыпается: топ-6 главных премьер «Духа огня-2026»

Пора уже смириться с тем, что после «Аноры», «Путешествия на солнце и обратно» и «Ганди молчал по субботам» Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова идут в комплекте — чаще всего в роли сына и матери. Не стал исключением и «Космос засыпает», в котором Эйдельшейтн играет студента Пашу, который в Питере учится на инженера-ракетостроителя. Однако трагедия в семье вынуждает его вернуться домой в утопающий в песках поселок Шойна, на который часто падают куски от ракет. Сам же фильм несколько утопает в банальностях, но поскольку (за счет богатой природной фактуры) сделан он нетривиальным образом, то на круг производит впечатление. Особенно когда Эйдельштейн на тракторе буксирует целый дом под музыкальную тему, отсылающую к «Интерстеллару» . Самое слабое место картины — преследующая Пашу то ли девочка, то ли видение инопланетного вида (Софья Воронцова), которая так и остается manic pixie dream girl, и Екамасова, играющая женщину-мать в несколько клиническом изводе. Самое сильное — Эйдельштейн, подобно Тимоте Шаламе, катающийся на песчаных дюнах. Это надо видеть.