Джастин Бибер представил свою линейку аудиоустройств Skylrk

«Безумие, что Skylrk Audio почти здесь. Оставайтесь на связи», — написал артист. Дата релиза неизвестна.



По данным Hypebeast, это будут домашние и портативные колонки, а также наушники. Каждое устройство будет представлено в ярких цветах, отражающих фирменную эстетику бренда. Ранее бренд Бибера выпускал только одежду и аксессуары.