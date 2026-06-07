Ядовитые гусеницы захватывают Берлин

В Берлине быстро распространяются гусеницы дубовых походных шелкопрядов, контакт с которыми может вызвать проблемы со здоровьем. Основные очаги находятся рядом с лесами, но гусеницы уже появились в парках, зеленых зонах и на спортивных объектах. Об этом сообщает Bild.