19-летняя Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос». Это ее первая победа на турнире Большого шлема
В США построили самый большой форт из простыней в мире
Рособрнадзор предложил изменить формат домашнего задания в школах из-за развития ИИ
Netflix раскрыл название и логотип мультсериала по «Охотникам за привидениями»
Милли Олкок и Дэвид Коренсвет в новом отрывке из «Супергерл»
80-й Каннский кинофестиваль пройдет с 11 по 22 мая 2027 года.
Несколько штатов США готовят иск против сделки Paramount и Warner Bros.
Билл Найи снимется в фильме «Каин» по вселенной «Джона Уика»
Hulu снимет сериал по культовой комедии «Кабельщик» с Джимом Кэрри
«Devil May Cry» от Netflix завершится после третьего сезона
The Wolf Among Us 2 и новая игра по «Пиле»: что показали на Summer Game Fest
Фанаты Макса Коржа устроили масштабный салют в Стамбуле перед концертом
Мадонна выпустит фильм «Confessions II — The Film» на YouTube
В сети завирусилось видео грузинского танцевального ансамбля Apkhazeti
ФИФА внедрит ИИ для борьбы с хейтерскими комментариями во время чемпионата мира
Петербуржцы подрались в очереди за автографом нобелевского лауреата Мо Яня
Генри Кэвилл и Кевин Харт снимутся в шпионской комедии. Ее выпустит Netflix
В Москве заработает первый центр ментального здоровья для подростков
Парижский Диснейленд не окупил себя за 30 лет работы
ИИ-боты обогнали людей по объему веб-трафика
Половина россиян считает, что об экологии должны совместно заботиться государство, бизнес и общество
Умер актер Энтони Хед из сериала «Баффи — истребительница вампиров»
Netflix выпустит документальный фильм о Жан-Мишеле Баскии
Ученые испекли хлеб из дрожжей, найденных в 5000-летней мумии
Фиби Бриджерс анонсировала тур, в котором зрителям запретят пользоваться телефонами
Россия и Танзания запускают прямое авиасообщение
Бывшая сеть Pandora закрыла почти все магазины в России
Компания Apple удалила мессенджер «Макс» из App Store из-за санкций

УЕФА продлила отстранение российских клубов

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: NurPhoto/Getty Images

Российские футбольные клубы не выступят в еврокубках сезона 2026/27. УЕФА внес изменения в список участников турниров из-за продолжающегося отстранения российских команд. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении телеканала.

В документах УЕФА говорится, что все российские команды и клубы отстранены от соревнований организации до дальнейшего уведомления. Изменения внесены в связи с решением исполкома УЕФА от 20 мая 2026 года.

По итогам сезона Россия заняла 28-е место в таблице коэффициентов УЕФА с показателем 22,632 балла. При допуске к еврокубкам страна могла бы заявить четыре клуба.

Российские сборные и клубы отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Тогда организации приняли решение исключить российские команды из соревнований на неопределенный срок из-за российской военной операции на Украине.

Расскажите друзьям