В Мариинском театре прошел концерт «Музыка театра». Его визуал создали нейросети

На исторической сцене Мариинского театра прошел концерт «Музыка театра», визуальную составляющую которого создали нейросети. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Концерт приурочили к 150-летию Союза театральных деятелей России. На нем представили 15 номеров под музыку из опер, балетов и оркестровых сочинений Петра Чайковского, Александра Бородина, Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Сергея Прокофьева, Жоржа Бизе, Родиона Щедрина и других композиторов.
Программу открыла увертюра «Путешествие сквозь Вселенную», а завершил представление финал оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова. В шоу поучаствовали более 200 исполнителей.
Художественная концепция концерта была основана на двух образах — Летописца и Музы. Они по задумке авторов шоу олицетворяют путь российского театрального искусства.
Каждый фрагмент вечера получил ИИ-сценографию, оживленную на огромном LED-экране с помощью нейросетей «ГигаЧат» и «Кандинский». За оформление вечера отвечала команда SberStudios. Она вдохновлялась искусством и технологиями будущего.
«Искусственный интеллект дает творческим командам новые инструменты для работы с образами, смыслами и эмоциями, а зрителям — новый опыт восприятия. Особенно символично, когда это происходит на сцене Мариинского театра — одного из главных хранителей культурных традиций страны. Это еще раз подтверждает, что подлинная инновация не разрушает наследие, а помогает по-новому раскрыть его ценность», — отметил старший вице-президент Сбербанка Владислав Крейнин.