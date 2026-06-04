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В Мариинском театре прошел концерт «Музыка театра». Его визуал создали нейросети

Афиша Daily
Фото: Пресс-служба Мариинского театра

На исторической сцене Мариинского театра прошел концерт «Музыка театра», визуальную составляющую которого создали нейросети. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Концерт приурочили к 150-летию Союза театральных деятелей России. На нем представили 15 номеров под музыку из опер, балетов и оркестровых сочинений Петра Чайковского, Александра Бородина, Джакомо Пуччини, Джузеппе Верди, Сергея Прокофьева, Жоржа Бизе, Родиона Щедрина и других композиторов.

Программу открыла увертюра «Путешествие сквозь Вселенную», а завершил представление финал оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Римского-Корсакова. В шоу поучаствовали более 200 исполнителей.

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Художественная концепция концерта была основана на двух образах — Летописца и Музы. Они по задумке авторов шоу олицетворяют путь российского театрального искусства.

Каждый фрагмент вечера получил ИИ-сценографию, оживленную на огромном LED-экране с помощью нейросетей «ГигаЧат» и «Кандинский». За оформление вечера отвечала команда SberStudios. Она вдохновлялась искусством и технологиями будущего.

«Искусственный интеллект дает творческим командам новые инструменты для работы с образами, смыслами и эмоциями, а зрителям — новый опыт восприятия. Особенно символично, когда это происходит на сцене Мариинского театра — одного из главных хранителей культурных традиций страны. Это еще раз подтверждает, что подлинная инновация не разрушает наследие, а помогает по-новому раскрыть его ценность», — отметил старший вице-президент Сбербанка Владислав Крейнин.

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