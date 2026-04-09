Роботы-доставщики «Яндекса» появились в Подмосковье

В Одинцово рободоставка работает при заказе из даркстора «Лавки» на улицах Говорова и Маковского. В Долгопрудном роботы-доставщики функционируют в районе проспекта Пацаева, в Люберцах — в окрестностях Комсомольского проспекта. В Химках роботы выполняют заказы из трех дарксторов: на Юбилейном проспекте, а также на улицах Кудрявцева и Академика Грушина.