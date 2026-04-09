Роботы-доставщики «Яндекса» появились в Подмосковье

Фото: «Яндекс»

«Яндекс» запустил роботизированную доставку в четырех городах Подмосковья: Химках, Люберцах, Одинцово и Долгопрудном. Роботы-доставщики привозят продукты, повседневные товары и готовую еду из дарксторов «Яндекс Лавки». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании. 

В Одинцово рободоставка работает при заказе из даркстора «Лавки» на улицах Говорова и Маковского. В Долгопрудном роботы-доставщики функционируют в районе проспекта Пацаева, в Люберцах — в окрестностях Комсомольского проспекта. В Химках роботы выполняют заказы из трех дарксторов: на Юбилейном проспекте, а также на улицах Кудрявцева и Академика Грушина. 

До конца года «Яндекс» планирует расширить районы с роботизированной доставкой. Роботы-доставщики также начнут выполнять заказы для «Яндекс Еды» и «Яндекс Доставки».

В Подмосковье работают роботы-доставщики четвертого поколения, которое компания представила осенью 2025 года. Это первые роботы «Яндекса», производимые серийно. До конца 2027 года планируется выпуск 20 тыс. таких устройств. 

Сейчас рободоставка от «Яндекса» уже доступна в Москве, Петербурге, Казани, Мурино и Иннополисе. До конца июня услуга должна появиться и в Нижнем Новгороде. 

