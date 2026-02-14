В Нью-Йорке открылось кафе для свиданий с ИИ-компаньонами

Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
Секс, наркотики и рок-н-ролл в тизере сериала «Вампир Лестат» ― продолжения «Интервью с вампиром»
Жители Тихвина спасли волка
Элизабет Мосс снимется в юридической драме «Conviction». Ее выпустит Hulu
В Лувре и Версале годами продавали поддельные билеты. Это могло нанести ущерб на 10 млн евро
40% пар советуются с ИИ о реальных конфликтах
В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы
Глава Instagram* заявил, что чрезмерное использование социальных сетей не равносильно зависимости
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»
«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино
В  Лувре произошла крупная протечка воды
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»
Данила Козловский снял англоязычный фильм «Из Лондона с любовью». Он же сыграл в нем главную роль
Девятилетний поляк установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика
Новый документальный проект Okko расскажет о сексе в России ― от древности до наших дней
Горе в Кабардино-Балкарии присвоили название ЦСКА
Sony выпустит ремейк оригинальной трилогии God of War
Только 23% россиян смогли отличить ИИ-изображение от реального
На Олимпиаде арестовали болельщика сборной Словакии, который находился в розыске с 2010 года
Издательство «АСТ» попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст
На Солнце появился огромный смайлик
В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля
Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%
Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест
Сандра Хюллер перевоплощается в солдата в трейлере исторической драмы «Роза»
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей

Афиша Daily
Винный бар Same Same в Нью-Йорке переоборудовали на несколько дней для посетителей с ИИ-компаньонами. Об этом сообщает New York Post. 

На столиках сделали подставки для телефона или планшета ― чтобы людям было удобно общаться со своими виртуальными партнерами. Проект реализовало приложение Eva AI, которое предоставляет таких ИИ-агентов. 

Как отмечает издание, в день открытия большинство пришедших были журналистами, инфлюэнсерами или техногиками. Настоящих посетителей было немного. 

Представительница EvaAI Джулия Момблат отметила: «Мы хотели дать людям возможность сводить ИИ-компаньона на настоящее свидание в реальной жизни — чтобы снизить стигму вокруг отношений с ИИ, сделать их более понятными для окружающих. Идея была в том, чтобы ИИ выглядел менее пугающим и чтобы люди с виртуальными компаньонами могли поделиться этим опытом».

Момблат выразила надежду, что приложение сможет устраивать такие ИИ-кафе и других городах. При этом она подчеркнула, что отношения с ИИ — не замена реальным людям.

«Мы не воспринимаем это как замену настоящим отношениям — и никогда не воспринимали. Мы всегда говорили, что мы здесь, чтобы поддержать людей, пока у них нет отношений, или когда им нужна “репетиция”», ― пояснила она. 

