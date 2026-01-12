Мэрия Москвы показала, как будет выглядеть новый мост на Болотной набережной

В Москве началась подготовка к строительству пешеходного моста на Болотной набережной. Его длина составит около 170 метров, а ширина — 5,4 метра. Об этом сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.
Сооружение соединит участки набережной, разделенные улицей Серафимовича. «Пешком от Болотной площади до кинотеатра „Ударник“ и „ГЭС-2“ можно будет дойти почти в два раза быстрее. Тем самым мы завершим формирование единого пешеходного маршрута, связывающего Воробьевы горы, парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг», — отмечает Сергей Собянин.
Пропускная способность моста составит до 1500 человек в час. Как говорят в мэрии, работы будут вестись в основном с воды — проезжая часть останется свободной. Для этого подготовлен специальный флот: в его составе баржи, плавучий кран и буксиры. Завершить строительные работы планируется в 2027 году.