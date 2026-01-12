Мэрия Москвы показала, как будет выглядеть новый мост на Болотной набережной

«Маттел» представила первую куклу Барби с аутизмом
В Японии умерла шимпанзе Ай, умевшая считать и рисовать
Российские кинотеатры поставили рекорд по сборам на новогодних каникулах
Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафов для владельцев за нападения их питомцев
Москвичка с бесконтрольными приступами сна первой в России добилась лечения за счет бюджета
Каждый третий россиянин создает лишь видимость занятости в первые рабочие дни января
«Читай-город»: продажи книг о Буратино и Простоквашино после выхода фильмов взлетели в 9–12 раз
Лиса попыталась утащить улов у рыбаков в Казахстане
Блокировку с Roblox не снимут в ближайшее время
Дженнифер Лоуренс объяснила, почему предпочитает откровенные сцены с незнакомыми актерами
В Институте Склифосовского рассказали о самых странных предметах, извлеченных из пациентов за год
Ханс Циммер назвал исключение «Лучшей музыки» из телеэфира «Золотого глобуса» невежественным
Роуз МакГоуэн взвешивали перед съемками каждого сезона «Зачарованных»
Coca-Cola выпустила линейку декоративной косметики
Сын погибших в авиакатастрофе российских фигуристов выиграл бронзу чемпионата США
Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия Олимпийских игр в Италии
Google удалил опасные для здоровья ИИ-ответы из поиска
Аэропорт Шереметьево раздавал надувные матрасы пассажирам, застрявшим в ожидании рейсов
Aeroméxico признана самой пунктуальной авиакомпанией мира в 2025 году
В Китае набирает популярность приложение «Ты умер?» для людей, которые живут одни
В Москве открыли крупнейший в стране комплекс для зарядки электромобилей
Умер гитарист Боб Вейр, сооснователь группы Grateful Dead
Барри Кеоган с пепельными волосами в трейлере «Ограбления в Лос-Анджелесе»
Продажи Библии в Великобритании выросли на 134% за 6 лет
Милли Бобби Браун расплакалась, посмотрев на финал своей героини в «Очень странных делах»
Температура мирового океана достигла нового рекорда в 2025 году
На «Хлебозаводе» покажут спектакль «Маленький принц»
Съемки четвертого сезона «Белого лотоса» пройдут в замке XIX века в Сен-Тропе

Мэрия Москвы показала, как будет выглядеть новый мост на Болотной набережной

Фото: Mos.ru

В Москве началась подготовка к строительству пешеходного моста на Болотной набережной. Его длина составит около 170 метров, а ширина — 5,4 метра. Об этом сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.

Сооружение соединит участки набережной, разделенные улицей Серафимовича.  «Пешком от Болотной площади до кинотеатра „Ударник“ и „ГЭС-2“ можно будет дойти почти в два раза быстрее. Тем самым мы завершим формирование единого пешеходного маршрута, связывающего Воробьевы горы, парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг», — отмечает Сергей Собянин.

Пропускная способность моста составит до 1500 человек в час. Как говорят в мэрии, работы будут вестись в основном с воды — проезжая часть останется свободной. Для этого подготовлен специальный флот: в его составе баржи, плавучий кран и буксиры. Завершить строительные работы планируется в 2027 году.

1/3
© Mos.ru
2/3
© Mos.ru
3/3
© Mos.ru
Расскажите друзьям