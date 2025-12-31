Стич стал самым прибыльным персонажем Disney в 2025 году

Синий инопланетянин Стич из франшизы «Лило и Стич» стал главным финансовым успехом Disney в 2025 году. Об этом сообщает THR.
Ремейк «Лило и Стич» собрал 1,04 млрд долларов в мировом прокате, став одним из самых кассовых фильмов года. Продажи товаров с изображением Стича превысили 4 млрд долларов только за 2025 финансовый год.
Еще фильм показал второй лучший старт в истории Disney+ (14,3 млн просмотров за 5 дней), а общее время просмотра контента франшизы превысило 640 млн часов. THR подчеркивает, что история Стича — это эталонная модель работы Disney с интеллектуальной собственностью, придуманная еще Уолтом Диснеем.
Компания синхронизировала выпуск фильма, линию товаров, тематические развлечения в парках и цифровой контент, создав эффект синергии. Как отмечает главный бренд-директор Disney Асад Аяз, это превращает персонажа из просто героя мультфильма в «культурный феномен».
Популярность Стича носит межпоколенческий характер. Миллениалы, выросшие на оригинальном мультфильме 2002 года, теперь знакомят с ним своих детей. В 2025 году он даже временно заменил Микки-Мауса в качестве главного лица ежегодного благотворительного тура Disney Holiday Magic, посетив более 20 городов и появившись на сцене бродвейского мюзикла «Аладдин».