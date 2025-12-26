В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1

В Москве на МЦД-1 открыли новый городской вокзал Петровско-Разумовская. Об этом сообщает агентство «Москва».



Его построили на перегоне между станциями «Тимирязевская» и «Окружная». С нового вокзала пассажиры могут менее чем за пять минут пересесть на одноименные станции Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий.



Кроме того, здесь появилась первая пересадка между МЦД-1 и МЦД-3, которая займет у пассажиров около 10 минут. Мэр Сергей Собянин отметил, что это будет один из самых крупных транспортных узлов города.



Недавно стало известно, что в столице до 2030 года откроют 31 станцию метро. Среди них «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева» и другие.