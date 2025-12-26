В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1

Гарри Стайлз выпустил архивное видео с хроникой тура Love on Tour
Джастин Бибер раскритиковал музыкальную индустрию
7-й эпизод 5-го сезона «Очень странных дел» стал вторым с самым низким рейтингом на IMDb
Самое популярное направление новогоднего отдыха россиян — Египет
Зак Снайдер показал фото, с которого начался путь Генри Кавилла в роли Супермена
Дэниел Стерн — грабитель из «Один дома» — создаст скульптуру по мотивам сцены со своим персонажем
С 1 января 2026 года прекращается автоматическое продление водительских прав
На съемки монолога Уилла из 5-го сезона «Очень странных дел» ушло 24 часа
Джеймс Кэмерон пообещал раскрыть сюжет 4-й и 5-й частей «Аватара», если их не снимут
С 2 января в Москве изменятся тарифы на парковку и за проезд по МСД
Дружба Арианы Гранде, Синтии Эриво и Джонатана Бейли в не вошедшем в фильм отрывке «Злой»
Мэтт Деймон и Бен Аффлек представили новый тизер триллера «Лакомый кусок»
Красную площадь вновь закроют для посещения в новогоднюю ночь
Хоррор «Хокум» со звездой «Разделения» выйдет в российский прокат 7 мая
Queen выпустят ранее не изданную рождественскую песню
Актер, сыгравший молодого Шелдона Купера, оказался фанатом Скриптонита, групп «Кино» и «Курара»
Умер гитарист и клавишник The Cure Перри Бэмоунт
Тимоте Шаламе настоял на реальной съемке сцены избиения для фильма «Марти Великолепный»
Бегуны из Химок нарисовали символ будущего года на карте города с помощью GPS
Американский вирусолог заявил о создании пивной вакцины
Аниме «Нежити не повезло» продлили на второй сезон
«Очень странные дела» принесли экономике США 1,4 млрд долларов
Сеть кофеен Cofix откажется от низких фиксированных цен
adidas выпустил коллекцию, навеянную Minecraft
Кремлевская елка — 8-я самая высокая в мире в 2025 году
«Бонд с кнопкой» и «Хлеб» выступят на фестивале Stereoleto 2026
Минпросвещения утвердило инструкцию по урегулированию конфликтов в школах и колледжах
Москва впервые с 2019 года перестала быть самым тревожным регионом. Первое место — у Петербурга

В Москве открыли городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1

Фото: Станислав Константинов/bluesmaker.livejournal.com

В Москве на МЦД-1 открыли новый городской вокзал Петровско-Разумовская. Об этом сообщает агентство «Москва».

Его построили на перегоне между станциями «Тимирязевская» и «Окружная». С нового вокзала пассажиры могут менее чем за пять минут пересесть на одноименные станции Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий.

Кроме того,  здесь появилась первая пересадка между МЦД-1 и МЦД-3, которая займет у пассажиров около 10 минут. Мэр Сергей Собянин отметил, что это будет один из самых крупных транспортных узлов города.

Недавно стало известно, что в столице до 2030 года откроют 31 станцию метро. Среди них «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева» и другие.

