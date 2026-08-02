5 новых комедий для просмотра дома: «Идиотка», «Секрет Мэдди» и возвращение Томми Вайсо

Кто-то на его месте мог бы с иронией эксплуатировать свой статус бракодела или, наоборот, попробовал бы наработать минимальные профессиональные умения, но, к счастью любителей веселого кино по всему миру, Вайсо остался верен себе. Да, теперь на месте пафосных театральных монологов — импровизационная белиберда, олдскульную пленочную съемку заменила цифровая картинка, а вместо мелодрамы — попытка бадди-боевика, но Томми умудрился не растерять удивительный талант абсолютно все в фильме сделать неправильно. Дело даже не в дешевых спецэффектах или ломаном английском (совершенно разные герои на экране по многу раз повторяют странную идиому «не занимай мне мозг»), а в поистине инопланетном непонимании человеческих эмоций, азов драматургии и просто причинно-следственных связей (ни в одной сцене с пожирающей прохожих акулой невозможно догадаться, на какой антидраматичный эпизод будет монтажная склейка следом).