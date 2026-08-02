5 новых комедий для просмотра дома: «Идиотка», «Секрет Мэдди» и возвращение Томми Вайсо

«Опасные отношения», реж. Йорма Такконе
«Over Your Dead Body»
Режиссер-неудачник (Джейсон Сигел), вынужденный после единственного инди-фильма снимать рекламу, замышляет убийство жены — такой же неудачливой актрисы (Самара Уивинг), — чтобы получить страховую выплату и рассчитаться с долгами. Для этого он заручается поддержкой сидевшего садовника (Джейк Карран) и заманивает супругу на романтическое свидание на даче. Худший преступный план в истории криминала предсказуемо разваливается на ходу — окончательно карты путает трио беглых преступников (Тимоти Олифант, Джульетта Льюис, Кит Джардин), случайно оказавшихся поблизости, и то обстоятельство, что страхование жизни оформлял вообще-то каждый из супругов.
Вышеописанную завязку вполне можно представить реализованной в виде экзистенциальной комедии Вуди Аллена, легкомысленного экшн-ромкома в духе «Мистера и миссис Смит» или даже кровавого слэпстика Сэма Рейми. В руках режиссера Йормы Такконе из комедийной труппы The Lonely Island («Поп-звезда: Не переставай, не останавливайся») «Опасные отношения» оказываются миксом из апатоуской сатиры на индустрию развлечений (пассивно-агрессивный Сигел и турботоксичная Уивинг точно попадают в лос-анджелесские типажи, даром, что первоисточник фильма — норвежская комедия пятилетней давности) и боевика, подвергнутого джон-уикизации (среди продюсеров — сорежиссер «Джона Уика» Дэвид Лейтч, поэтому каждая из здешних драк поставлена на порядок более кроваво и жестоко, чем требуется в теории).
Такая жанровая комбинация, судя по результату, не самая забавная и увлекательная (микс из сайфай-боевика и стоунер-комедии от тех же сценаристов и то вышел более памятным), но зато и не самая заезженная. Словом, удовлетворительный вариант для безболезненного убийства пары часов, потенциально сопровождаемый неловким обменом понимающими взглядами со второй половинкой.
«Это хит!», реж. Джон Карни
«Power Ballad»
Неудачливый свадебный певец (Пол Радд) в один из рабочих вечеров случайно знакомится с поп-звездой (Ник Джонас), затесавшейся среди гостей и напрашивающейся исполнить дуэтом пару песен. Каково же удивление бедолаги, когда после душевных ночных посиделок и совместных гитарных набросков скользкий выходец из бойз-бенда обходится с ним, мягко говоря, некрасиво.
Ирландский режиссер Джон Карни прославился милыми фильмами о спонтанных музыкальных коллабах и даже успел немного набить оскомину этим приторным жанром. В очередной музыкальной комедии «Это хит!» Карни вполне успешно оживляет шаблонные типажи и даже успевает разбавить милое общение героев возникающим на горизонте токсом, но в какой-то момент все же пускает историю по накатанной. Это обидно, ведь в сюжете самым очевидным образом возникают возможности для диких поворотов, а имея на руках Пола Радда, странно не включить в монтаж ни одного сумасшедшего импров-дубля от комедийной легенды.
И все же это крайне смотрибельное кино почти идеальной степени легкости — даже если после духоподъемного финала оно моментально выветривается из головы. Увы, по-настоящему заливистого смеха без эффекта неожиданности не бывает, а аккуратист и комедиограф — в некотором роде антонимы. Карни — яркое тому доказательство: его лучшей работой в жанре до сих пор остается импровизационный сериал «Скромные приключения Дэвида О’Доэрти» (что-то вроде ирландской версии «Нейтан спешит на выручку»), снятый в расслабленном DIY-режиме более-менее наугад.
«Идиотка», реж. Настасья Попова
«Idiotka»
Потомственная русская эмигрантка Маргарита (Анна Барышникова, дочка Михаила), живет в Голливуде с отцом (Марк Иванир) и бабушкой (Галина Логинова, мать Миллы Йовович) и грезит о карьере модельерши. Ради мечты она проходит кастинг на реалити-шоу, в эфире которого собирается опираться на свою принадлежность этническому меньшинству и советы бывалой бабушки.
Скажем сразу: «Идиотка», режиссерский дебют Настасьи Поповой, американки русского происхождения, — набор из бесполезных устаревших клише, как в части изображения эмигрантского быта, так и в том, что касается сатиры на фэшн-индустрию. По сравнению с героиней, тоскующей под Андрея Макаревича*, даже Елена Белова из «Человека-паука», проводящая совещания в бане под Монеточку*, — эмигрантский образ прямиком из жизни, а «Образцовый самец» на фоне доморощенного реалити-шоу — без пяти минут индустриальная документалка, достойная премьеры на фестивале Beat. Даже приглашенные модницы, среди которых рэперша Савити и Джулия Фокс, выглядят так, будто им неловко в этом участвовать, — нужно отдать должное Барышниковой, за которой даже здесь наблюдать интересно.
Все-таки даже в беспощадной сатире степень комедийной условности должна быть не слишком велика, иначе кино влечет за собой не смех из-за узнавания ситуаций и типажей, а беззвучную смерть от кринжа.
«Секрет Мэдди», реж. Джон Эрли
«Maddie's Secret»
Заботливая жена, верная подруга и усердная посудомойщица Мэдди (Джон Эрли) после одного вирусного рилса** с домашним рецептом начинает стремительный карьерный взлет. Успех рискует саботировать ее секретная борьба с расстройством пищевого поведения.
«Секрет Мэдди» — режиссерский дебют комика Джона Эрли, которого вы могли видеть в знаковом скетч-шоу современности «Думаю, вам стоит уйти» Тима Робинсона; там же засветились почти все остальные актеры фильма, включая культового комика Коннера О’Малли (на сей раз играет начальника-нормиса, что даже удивительно). Несмотря на то что у комедии Робинсона и Эрли есть некоторые общие черты, «Секрет» — абсолютно уникальный зверь в жанре. Эрли берет на вооружение название и сюжетную завязку малоизвестного телефильма, посвященного РПП, после чего принимается за коллекционирование всех возможных поучительно-вдохновляющих клише, персонажных шаблонов и мелодраматических перегибов киноязыка.
При этом он не вставляет никаких явных гэгов и приколов, а все разыгрывает на нарочитом серьезе. Возможно, если эту картину показать ничего не подозревающей домохозяйке среднего возраста, она не поймет подвоха, а под конец растрогается. Зато выросшие на постироничных мемах зумеры или циничные миллениалы, как сам режиссер, на каждом избыточном крупном плане, произнесенном на полном серьезе глупом трюизме и немотивированном сверхдраматичном сюжетном повороте будут хохотать. Впрочем, потенциальные обвинения в жестоком издевательстве над серьезной темой сводит на нет абсолютно искренний заглавный перформанс автора.
Вполне вероятно, что во время второго просмотра зрители, оценившие фильм, захохочут вдвое громче — налицо очевидная заявка на моментальный культовый статус комедии.
«Большая акула», реж. Томми Вайсо
«Big Shark»
Трое удалых пожарных-руммейтов (Томми Вайсо, Исайя ЛаБорд, Марк Валериано), обожающих пиво и своих девушек, берутся за спасение любимого Нового Орлеана от нашествия гигантской акулы. В этом им помогает карта загадочного оракула, динамит в туше свиньи и один катер с подвесным мотором.
Легче ли повторить величайшую неудачу, чем огромную удачу? После триумфа с чуть ли не самой цитируемой комедии века «Комната» (есть ли, в сущности, разница, преднамеренной или нет?) Томми Вайсо попытался прикинуться сознательным комедиографом и снял чудовищный ситком «Соседи» (им можно пытать), а теперь вернулся со своим первым за двадцать лет полнометражным кино «Большая акула», которое он продвигает в соцсетях слоганом из одного слова «веселье».
Кто-то на его месте мог бы с иронией эксплуатировать свой статус бракодела или, наоборот, попробовал бы наработать минимальные профессиональные умения, но, к счастью любителей веселого кино по всему миру, Вайсо остался верен себе. Да, теперь на месте пафосных театральных монологов — импровизационная белиберда, олдскульную пленочную съемку заменила цифровая картинка, а вместо мелодрамы — попытка бадди-боевика, но Томми умудрился не растерять удивительный талант абсолютно все в фильме сделать неправильно. Дело даже не в дешевых спецэффектах или ломаном английском (совершенно разные герои на экране по многу раз повторяют странную идиому «не занимай мне мозг»), а в поистине инопланетном непонимании человеческих эмоций, азов драматургии и просто причинно-следственных связей (ни в одной сцене с пожирающей прохожих акулой невозможно догадаться, на какой антидраматичный эпизод будет монтажная склейка следом).
Если бы «Большая акула» вышла раньше «Комнаты», она имела бы все шансы завируситься не меньше. К сожалению, легально посмотреть это удивительное кино можно, только заказав его на физических носителях с сайта Томми Вайсо ($69.99, доставка только по США), но ведь и «Комната» все еще доступна только на дисках (не цифровых платформах), а культовую фанбазу все равно набрала. Будем верить, что и акула-убийца рано или поздно найдет способ добраться до ничего не подозревающих зрителей.
* Андрей Макаревич и Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесены Минюстом в реестр иноагентов.
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