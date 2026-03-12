Пожалуй, самая странная и трудная для прогноза оскаровская категория в этом году — ведь что бы ни произошло в воскресенье, результат будет невероятным со статистической точки зрения. Долгое время фронтраннером был Тимоте Шаламе («Марти Великолепный»), исполнивший роль выскочки на экране и в оскаровской кампании (а также завоевавший «Золотой глобус» и «Выбор критиков»), но по итогу оставшийся без обеих индустриальных наград (BAFTA и «Актер»). Без одной из них в последний раз в этой категории побеждал Шон Пенн («Таинственная река») 22 года назад. BAFTA в этом году и вовсе выиграл британец Роберт Арамайо за фильм «Я ругаюсь», который еще даже не выходил в американский прокат и сможет претендовать на «Оскар» разве что в следующем году (это маловероятно, хотя и технически возможно). Премию «Актер» выиграл Майкл Б.Джордан за роль близнецов, которых проще всего отличить по цвету кепки. За последние двадцать лет с одной лишь премией Гильдии киноактеров на «Оскарах» побеждала только Джейми Ли Кертис («Всё везде и сразу»), а в категории «Лучший актер» этого не случалось ни разу в истории.