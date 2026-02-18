5 новых российских сериалов с детьми 1990-х, Гошей Куценко на воле и майором Громом в беде

Воин-полукровка Киберслав продолжает сражаться с нечистью в компании княжны Милославы и цифрового черта Арта. Славянское технофэнтези, выходящее с такой неспешностью, какую себе даже японские студии не позволяют. Но в том-то и дело, что «Киберслав» не вполне аниме — это скорее закос под аниме с запредельно крутым (но туповатым) героем, бесом, как в мультсериале «Разочарование», и музыкой, как в «Ведьмаке». В ключевой идее — смешать технологии и магию — есть что-то освежающее (хотя и она не то чтобы нова), а во всем остальном от «Киберслава» веет какой-то фанфиковостью, что ли . Вроде мультсериал сделан на приличном уровне, но без искры, способной разжечь пламя в сердцах. Герои совершенно неинтересные (кроме морально амбивалентного, как подобает трикстеру, Арта, который чисто внешне похож на Бэтмена будущего), а идея поженить процедурал с горизонтальной сюжетной аркой навевает звериную тоску. Честно говоря, даже мульты по «Ведьмаку» были гораздо интереснее, что уж говорить про его четвертый, чертовски недооцененный и злой сезон.