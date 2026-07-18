«Оно»: короткая стрижка сделала Тосю Чайкину и других девушек мишенью для бьюти-буллинга

Мой новый образ мне, как ни странно, понравился. Я, можно сказать, впервые по-настоящему влюбилась в себя. Стала очень уверенной . Но все изменил случай, который произошел летом 2024 года. Мы ехали с молодым человеком в метро, и меня вдруг начал оскорблять мужчина. Он принял нас за пару и требовал покинуть вагон. Все это я снимала на видео. Позднее добилась, чтобы этого пассажира оштрафовали на 1000 рублей за мелкое хулиганство. Меня же обязали выплатить 30 тысяч рублей за то, что в своем ролике процитировала его слова — суд усмотрел в этом пропаганду нецензурной брани в общественном месте. Позже сумму снизили до 15 тысяч рублей.