«Оно»: короткая стрижка сделала Тосю Чайкину и других девушек мишенью для бьюти-буллинга

Шестого июля Тося Чайкина рассказала в соцсетях, что конфликт произошел в московской бильярдной, где она отдыхала вместе с друзьями. Одному из посетителей не понравился внешний вид артистки и ее короткая стрижка. Мужчина стал называть девушку «оно» и «чмошницей». Позже агрессор переключился на спутников Чайкиной и даже угрожал одному из них физической расправой. Он отметил, что ему «все сойдет с рук».
Мнения под постом разделились: многие осудили нападавшего, назвав наезды на внешность недопустимыми. Другие писали, что певица специально раздула конфликт на камеру ради привлечения внимания.
Ситуации, когда женщины сталкиваются с агрессией и подвергаются насилию со стороны мужчин из-за внешнего вида, в России не редкость. Так, весной 2024 года в Минусинске Красноярского края 16-летний подросток в столовой напал на двух студенток колледжа, потому что ему не понравились их короткие стрижки. У обеих пострадавших диагностировали сотрясение мозга. Спустя год суд отправил нападавшего в колонию общего режима на один год, а также обязал выплатить девушкам компенсацию.
Осенью того же года объектом агрессии стала участница «Пацанок» Бэлла Кузнецова и ее подруга Виктория Фомина. Конфликт начался с оскорблений в адрес звезды телешоу, обидчики сказали, что она похожа на мужчину. Виктория вступилась за подругу, и на нее посыпались удары — позднее в больнице у нее зафиксировали перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные ушибы и ссадины.
В 2023 году сервис благотворительности «Добро Mail.ru», «Международная академия эстетической медицины Натальи Михайловой» и бренд «Мартинекс» опросили свыше 1500 пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» на тему бьюти-буллинга. Каждый третий россиянин ответил, что хотя бы раз сталкивался с лукизмом и критикой своего внешнего вида. Согласно результатам опроса, с бьюти-буллингом чаще сталкиваются женщины: насмешкам подвергались 65% респонденток в возрасте от 18 до 24 лет и 56% — от 25 до 34 лет. Мужчины такой же возрастной группы получают оскорбительные комментарии в свой адрес примерно на 20% реже. Главными причинами травли опрошенные назвали невоспитанность, жестокость, зависть и равнодушие.
Нарушение чужих границ для многих до сих пор остается нормой. Мы собрали истории девушек, которые носили или до сих пор носят короткую стрижку, — спросили их о том, с какими реакциями они сталкивались.
«Пять лет назад, в 19 лет, я переехала в Москву. Мои волосы тогда были в плачевном состоянии: сожженные обесцвечиванием пряди, которые я вдобавок добила афрокудрями. Продюсер пригласил стилиста, тот посоветовал мне поменять стиль и сделать короткую стрижку. Терять было нечего, и я согласилась.
Мой новый образ мне, как ни странно, понравился. Я, можно сказать, впервые по-настоящему влюбилась в себя. Стала очень уверенной. Но все изменил случай, который произошел летом 2024 года. Мы ехали с молодым человеком в метро, и меня вдруг начал оскорблять мужчина. Он принял нас за пару и требовал покинуть вагон. Все это я снимала на видео. Позднее добилась, чтобы этого пассажира оштрафовали на 1000 рублей за мелкое хулиганство. Меня же обязали выплатить 30 тысяч рублей за то, что в своем ролике процитировала его слова — суд усмотрел в этом пропаганду нецензурной брани в общественном месте. Позже сумму снизили до 15 тысяч рублей.
Я понимала, что короткую стрижку не буду носить всю жизнь. Моя мечта — стать большим артистом, планировала стать известной в этом образе, а потом уже менять прическу. Но ситуация в метро меня сильно морально подкосила. Я начала пить антидепрессанты, боялась выходить на улицу, стала замечать осуждающие взгляды людей, на которые раньше не обращала внимания. Появился страх нахождения в общественных местах. Поэтому решила отращивать волосы — сейчас хожу с длинными афрокосичками.
С короткой стрижкой я чувствовала себя красивой, и она никак не мешала мужчинам в меня влюбляться».
«Я долгое время носила длинные волосы, тестируя на них все свои хотелки: салонное и домашнее обесцвечивания, покраску в розовый и в серый, многочисленные оттеночные бальзамы всех цветов и шампуни для блондинок, которые ложились пятнами из-за разной степени испорченности полотна. В какой-то момент я трезво оценила состояние волос и решила их отстричь. В тот год вышел „Бэтмен“ с Зои Кравиц, и ее образ там меня значительно подбадривал.
Увидев в зеркале новую стрижку, я оказалась в полном восторге от того, как изменилось лицо, его геометрия: глаза и скулы сразу вышли на первый план. С длинными волосами, даже собранными, такого эффекта не добиться.
И именно в тот период случился какой-то дикий социальный бум. Прямо на улице подходили люди, заговаривали со мной, делали приятные трогательные комплименты — большинство из них были от мужчин. Некоторые с разной степенью навязчивости пытались продолжить знакомство.
Но не всегда реакция была положительной. Помню случаи, когда мимо проходил мужчина, говорил гадость и быстро уходил. Удивительно, но эти комментарии не касались именно волос.
Однажды в вагоне метро заметила, как два пассажира откровенно и враждебно на меня пялились, что-то агрессивно обсуждая. Мне было дико не по себе, и я вышла на ближайшей станции.
Думаю, короткая стрижка не воспринимается противоположным полом сама по себе как нечто однозначно негативное, но она мощно привлекает внимание. По моему опыту, множеству мужчин это скорее нравится: возможно, подсознательно ассоциируется с их мамами, в молодости которых такие стрижки были популярны. Еще можно посмотреть, какие прически выбирают мужчины женским персонажам в играх, если там есть кастомизация. Ни разу не видела, чтобы это была коса до пояса.
Сейчас у меня волосы ниже лопаток. Планирую отращивать их дальше по двум причинам. Во-первых, мои волосы на концах естественно выгорают до 7–8-го тона без вреда для качества. Во-вторых, мне комфортно либо с ультракороткой стрижкой, либо с длиной ниже плеч, а переходную стадию тяжело укладывать.
Стрижка была отличным способом иначе взглянуть на свою внешность, понять, что женственность не заключается в такой эфемерной штуке, как волосы, — в тот момент это стало для меня освобождающим открытием, сильно поддержавшим самооценку — особенно при столкновении с неадекватами».
«На пикси я решилась в начале этого года. Мне всегда нравились короткие стрижки, поэтому в прошлом году длину до пояса отрезала до каре, а в новом году решила попробовать эту прическу.
Думаю, причиной стало стереотипное «новая прическа — новая жизнь», так как в тот период я развелась. Мой бывший супруг всегда говорил, что длинные волосы красивее. Для него я всегда выглядела «не так», одевалась «не так», «слишком ярко» красилась. Иногда давление одного человека может повлиять на тебя больше, чем огромной аудитории подписчиков.
После расставания я стала свободнее в своих решениях. Стрижка в какой-то степени изменила мою жизнь. Не буду скромничать, но она мне действительно идет. У меня изменился стиль и самоощущение. Так как я веду активно соцсети, аудитория, окружение замечают это. Из 100% комментариев я получала, возможно, только 0,5% хейта.
На подобный шаг осмелится не каждая девушка, ведь многим банально жалко волосы. Но если правильно выстроить вокруг нового образа свой стиль одежды, могут открыться неожиданные возможности. Я, например, стала моделью.
Знаю, что адекватных мужчин, которых не смущает стрижка девушки, достаточно. Но некоторые до сих пор живут в какой-то иллюзии доминирования над женщинами.
В этом поможет публичное освещение таких конфликтов: чем чаще истории о давлении на женщин выносятся в медиаполе, тем больший резонанс и осуждение они вызывают в обществе».
«У меня были волосы длиной до поясницы вплоть до старшей школы. Одно из ярких воспоминаний детства — головомойка после моря и нагрев воды в кастрюлях. Первый раз я подстриглась в девятом классе. Во-первых, потому что на нервной почве волосы сильно поредели, а во-вторых, потому что всю жизнь мне говорили беречь их и не стричь — и хотелось наконец решить что-то самостоятельно.
Однажды на уроке обществознания была какая-то тема, связанная с гендерными нормами. Преподаватель тогда сказал, что девушки, которые коротко стригутся и носят штаны, испытывают кризис идентичности, и в их воспитании и восприятии себя что-то не так, ведь это «мужские атрибуты». На этом моменте весь класс повернулся в мою сторону, как в ситкомах.
После выпуска я долго носила волосы средней длины, а в следующий раз подстриглась в 2020-м — во время карантина была какая-то странная тенденция, когда все резко начали стричься под машинку. Такая мечта у меня была давно, и я наконец-то на нее решилась, подумав, что если получится совсем плохо, то за период самоизоляции я хотя бы немного отращу волосы. Но мне понравилось — в итоге я пару лет ходила с волосами сантиметровой длины и даже сейчас иногда есть мысли вернуться к этому образу.
Не думала, что у окружающих будет какая-то особая реакция, — я живу в Петербурге и чувствую, что тут людям максимально все равно, кто и как выглядит, а концентрация нефоров среди населения весьма плотная. Все оказалось не совсем так — в транспорте короткая стрижка привлекает много внимания, люди могут пристально тебя разглядывать.
Классическая ситуация — когда кто-то обращается со словами «молодой человек», даже если я в платье или с ярким макияжем. Были родственники старшего поколения, которые говорили что-то о том, что решение мое, конечно, но такая стрижка напоминает им об онкобольных или заключенных. Запомнился прохожий, который посчитал допустимым подойти ко мне с вопросом: «Девушка, а зачем вы это с собой сделали?»
Отдельным жанром были дейтинги — там часть парней может в первом сообщении написать, что у них фетиш на девушек с короткими волосами. Другая часть, наоборот, прямо в анкетах выдвигает список требований к партнерше: «длинные натуральные волосы, без татуировок и пирсинга». В моменте столкновения с такими людьми я негодую, но глобально считаю это некоторым везением — не хотела бы общаться с человеком, чье мнение обо мне поменяется от длины или цвета моих волос, и хорошо, что мы выяснили это сразу.
Часть комментариев от мужчин противоречива: одни говорят, что я сделала такую стрижку из-за комплексов, другие — что я хочу внимания. Пару раз в твиттере мне писали о том, что по внешности сразу видно психиатрические диагнозы и тяжелое детство.
Не могу сказать, что каждый раз это были мужчины сильно старше — многие комментарии прилетали от моих ровесников. Хочется верить, что ситуация все-таки меняется в лучшую сторону — по субъективному восприятию кажется, что подростки сейчас менее зациклены на стереотипах. Но допускаю, что это частные случаи — все мы видели эти рилсы с рассказами о том, как страшно будет родить не-нормиса.
Возможно, так и получается этот конфликт в голове — некоторые люди уверены, что все девушки хотят понравиться мужчинам и любые изменения в свою внешность вносят только ради этого. А раз какому-то мужчине не нравится, значит, он должен сообщить девушке о досадной ошибке. Думаю, это частный случай проблемы неравенства и стереотипов в целом».
«Впервые я решилась на стрижку, когда училась на четвертом курсе института, но тогда подстриглась не сильно коротко. Этому предшествовал год попыток восстановить волосы и отрастить их — они никогда не были густыми, а после перенесенного ковида стали сильно редеть. Я пыталась вернуть длину, но выпадение продолжалось, несмотря на маски, витамины и специальные шампуни. К тому же волосы секлись и выглядели неухоженно.
Сначала я отрезала их по плечи, но мне не понравилось, как я стала выглядеть, — лицо словно стало круглее. Если собирала волосы в хвостик, это делало из меня тинейджера. Я тогда работала в крупной федеральной больнице уже более восьми лет, но меня часто путали со студенткой.
Нас, врачей, в качестве экспертов часто отправляли участвовать в прямых эфирах на ТВ. И однажды начальник вызвал меня к себе, сказал, что мне нужно съездить на съемку. Он добавил, что не сомневается в моем профессионализме, но считает нужным сделать что-то с внешним видом, потому что я «выгляжу как ребенок». На тот момент я уже была записана на стрижку, и слова руководителя убедили, что это действительно необходимо. Хотелось, чтобы волосы выглядели красиво и ухоженно.
С короткой стрижкой я стала выглядеть более статусной, деловой. Мой внешний вид стал отражать мой опыт. После салона казалось, что с головы словно ушел огромный груз, появилось невероятное ощущение легкости! Обнаружилась какая-то дерзость, я начала себя по-другому чувствовать — смелой, уверенной.
Кому-то из моего окружения понравилось мое преображение. Но мои два старших брата были не в восторге, они любят, когда у девушек длинные волосы. Папа сказал, что я стала похожа на мальчишку, выгляжу как шпана. Хотя моя мама всю жизнь ходит именно с короткой стрижкой, и мне казалось, что я стала больше похожа на нее.
Я не слышала откровенной грубости в свой адрес по поводу внешности. Но в мире, к сожалению, много неадекватных людей, и от этого никуда не деться. Как по мне, у Тоси Чайкиной обалденная стрижка, а поведение этого человека, мужчиной его сложно назвать, лишь говорит о его неадекватности (речь об истории, приведенной в начале материала. — Прим. ред.).
Сама я сейчас отращиваю длину, хотя мой парикмахер не в восторге. Говорит, что волосы слишком тонкие для этого. Посмотрим, насколько меня хватит».
Можно ли наказать обидчика за оскорбление
Привлечь к ответственности за оскорбления в общественном месте вполне реально. Если агрессор матерился, обзывал или использовал неприличные выражения, его действия квалифицируются как оскорбление по статье 5.61 КоАП РФ, что грозит ему штрафом до 10 тысяч рублей.
В случаях, когда нарушитель устраивает громкий скандал с криками и демонстративным нарушением порядка, полиция привлекает его за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ, предусматривающей штраф или арест до 15 суток. Кроме того, пострадавшая имеет право подать иск о компенсации морального вреда за перенесенный стресс.
Чтобы привлечь обидчика к ответственности, необходимо сразу зафиксировать конфликт: включить видеозапись на телефоне, записать лица и слова участников, а также взять контакты у свидетелей происходящего. После этого нужно взять данные с камер видеонаблюдения заведения или транспорта и подать заявление в прокуратуру по месту инцидента (именно это ведомство возбуждает дела об оскорблениях) либо в полицию — сотрудники МВД обязаны зафиксировать обращение и сами передать материалы прокурору. Сделать это важно в течение трех месяцев с момента ссоры, пока не истек срок давности.
Не стоит забывать и о правилах безопасности при публикации видео в интернете:
Для надзорных органов и суда не имеет значения, цитировали вы мат агрессора или ругались сами. Публикация записи, где звучит нецензурная брань, автоматически трактуется как распространение запрещенного контента в сети.
Если вы выкладываете видеозапись инцидента в свои социальные сети или мессенджеры, любые матерные слова (и ваши, и нападавшего) обязательно нужно полностью заглушать звуковым сигналом или вырезать.
Передавая материалы в правоохранительные органы, прикреплять к заявлению нужно чистый, неотредактированный оригинал со всеми аудиодорожками. Штраф грозит только в том случае, если ролик выложен в открытый доступ.
Что говорят психологи
Клинический психолог Анастасия Касперова рассказала «Афише Daily», что мужчина с устойчивой самооценкой считывает нестандартный образ женщины как знак индивидуальности и уверенности — и это привлекает. Человек с кризисом самоопределения строит свое ощущение себя через противопоставление: «я — мужчина, потому что она — женщина, и женщина обязана выглядеть определенным образом, быть мягкой и женственной».
«Этот образ унаследован от родительской фигуры, через него мужчина вообще понимает, кто он такой. Когда женщина не вписывается в эти рамки, это воспринимается как угроза маскулинности. Вместо того чтобы почувствовать собственный страх, он испытывает злость. Слово „оно“ (речь об истории, приведенной в начале материала. — Прим. ред.) в этом контексте не просто оскорбление — это попытка символически изъять женщину из системы полового разделения прежде, чем она успеет сдвинуть его собственное место в этой системе», — говорит эксперт.
Касперова добавляет: когда неудовлетворенное влечение не находит выхода в сближении, оно переходит в агрессию. По ее словам, это способ достучаться, быть замеченным, получить хоть какой-то отклик от человека, которого мужчина одновременно желает и совершенно не умеет принимать настоящей — такой, какая она есть на самом деле.
«Связка „длинные волосы — признак женщины“ глубоко укоренилась в культуре. Она веками воспроизводилась в искусстве, религии, литературе, рекламе, формируя у целых поколений базовые представления о женственности. Когда этот паттерн разрушается, консерваторы воспринимают перемены как прямую угрозу привычной картине мира, а это страшно», — подчеркивает психолог.
Касперова уверена, что предусмотреть чужую агрессию невозможно. «Не существует поведения, гарантирующего безопасность рядом с неадекватным человеком. Я всегда за то, чтобы сбежать — не объяснять, не оправдываться, не вступать в диалог, отойти. Кто-то на адреналине замирает, а кто-то начинает драться (реакция „Бей“). В таких случаях моя главная рекомендация: тренировки по бегу и терапия», — рассказывает психолог.
«В одиночку это разделение дается тяжело, страх закрепляется в теле, а не в рассуждениях, — и терапия здесь выступает как инструмент для возвращения себе спокойствия и напоминания о праве выглядеть так, как хочется», — считает Касперова.
Социальный психолог Ирина Баржак связывает мужскую агрессию с эффектом «двойного послания», которое транслирует маскулинный образ. Эксперт объясняет, что внешний вид женщины с короткой стрижкой в сочетании с напористым поведением вызывает у мужчин внутренний конфликт: они видят женщину, но подсознательно считывают ее как соперника.
«Это вызывает агрессию еще и потому, что мужчины чувствуют конкуренцию. Они и так борются с огромным количеством самцов за деньги и власть, а тут появляется дополнительный соперник. При этом женщина все равно воспринимается как более слабое существо, на которое можно безопасно слить свой негатив», — отмечает Баржак.
Она также рекомендует девушкам по-максимуму избегать общения с обидчиком. Например, можно сказать ему, что сейчас подойдет ваш муж, чтобы показать: вы не одна. Кроме того, важно избегать резких движений: мужчина может расценить их как угрозу или попытку нападения и использовать это как предлог для встречной физической агрессии.
«Всегда важно помнить, любой внешний конфликт — это продолжение внутреннего конфликта человека. И он не имеет к вам никакого отношения. Это говорит только о внутренней боли, неудовлетворенности жизнью, миром и собой», — поясняет психолог.
Баржак отмечает, что уровень агрессии вокруг нас стремительно растет, поэтому важно копить внутреннюю силу и учиться давать отпор. Есть и другой путь: тотальная изоляция от деструктивных личностей. В этом случае придется менять уровень комфорта: выбирать такси вместо общественного транспорта, переезжать в закрытые жилые комплексы или коттеджи и искусственно ограничивать контакты с озлобленными людьми.