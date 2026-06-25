«На кухню, чудовище»: почему женщин унижают в онлайн-играх и кончится ли это

Есть и другое мнение. Дело совсем не в поведении женщины, просто онлайн-игры — идеальное место для слива негатива. Ты не знаешь других игроков, общаешься с ними в первый и последний раз, поэтому тебе наплевать на их реакцию и чувства. «Я не думаю, что кто-то из парней действительно раздражен наличием женщины в команде, — говорит киберспортивная журналистка Ульяна Суворова. — В играх тебя могут облить дерьмом за все: за пол, национальность, возраст и не только. Люди, которые долго играют в сессионки, это понимают и не принимают это близко к сердцу».