«На кухню, чудовище»: почему женщин унижают в онлайн-играх и кончится ли это

Представьте, вечером вам захотелось расслабиться за парой каток в CS2, но есть нюанс: вы девушка. Если произнесете хоть слово в голосовом чате, рискуете столкнуться с буллингом. Вас могут сразу выгнать из игры, закидать жалобами и публично сообщить о том, что вы замьючены. Или просто начать хамить и желать смерти, высмеивать вас, называть «бесполезным животным» и «посудомойкой» и просить «завалить *****[лицо]». Чего точно нельзя делать, так это допускать ошибки в игре. Хоть промахи случаются и у представителей мужского пола, вам за них достанется в десять раз больше хейта.
С буллингом сталкивались 55% девушек-геймерш, говорится в исследовании российского издателя Astrum Entertainment 2024 года. При этом почти половина опрошенных мужчин уверены, что проблемы не существует.
Конечно, не каждая игра оборачивается травлей, но таких историй достаточно, чтобы многие геймерши стали скрывать свой пол. «Игроки ко мне относятся нейтрально, но я стараюсь вообще не палить, что я девушка. Войс-чат использую крайне редко», — говорит киберспортивная журналистка Ульяна Суворова с десятилетним опытом в Dota 2. И подобный сценарий очень распространен.
Женщины отвечают на системную мизогинию маскировкой: отказываются использовать микрофон, писать о себе в женском роде, избегают феминных никнеймов или аватаров. Нередко, вместо того чтобы говорить самой, геймерши просят друзей или партнеров озвучивать игрокам важную информацию.
Есть и другая крайность. Иногда мужчины оказывают романтическое внимание девушкам или домогаются их. «Это одна из причин, почему я редко пользуюсь войс-чатом. Когда ты палишь то, что ты девушка, ты рискуешь не только столкнуться с негативом, но и с нежелательным вниманием из разряда „Го в пати, давай играть вместе“, „Красивый голос, а сколько тебе лет“, „Скинь свои соцсети“ и так далее. Такие знакомства — последнее, за чем ты заходишь в онлайн-игры», — рассказывает дотерша Ульяна Суворова.
Вынужденные лайфхаки: что делают геймерши, чтобы избежать негатива
- «Не акцентирую внимание на том, что я девушка. Агрессивных неадекватычей мьючу, а сама просто веду конструктивное общение. Помню, что большинство игроков не настроены ко мне негативно», — киберспортивная журналистка Ульяна Суворова.
- «Мой железобетонный лайфхак — говорить уверенно и по делу, с тобой тогда не смогут спорить. Еще можно сделать несколько хороших мувов, выиграв лайн, а уже потом начать голосовое общение», — Дарья Autodestruction Медведева.
- «Нужно учиться, повышать свой скилл. И прокачивать менталку, чтобы противостоять не только противникам, но и агрессивным тиммейтам. Избежать негатива совсем не получится», — Алина LINAONE Клименко.
- «Надо защищать себя, а не тильтовать, ведь безнаказанность распускает агрессорам руки. Девочки почти не реагируют на оскорбления, а нужно не бояться отвечать на них. И не забывайте, что в онлайн-играх все на всех мошнят и троллят друг друга вне зависимости от пола», — киберспортсменка Анастасия kr4sy Хлобыстина.
- «Не подаю признаков того, что я женщина, потому что дотеры ******** [безумные] люди, которые на нас реагируют слишком интенсивно — перевозбужением. Я в основном играю с друзьями, но при рандомных людях в микрофон не говорю или прошу приятелей озвучить важную информацию. В чате пишу о себе в мужском роде», — геймерша Рита Лоторева.
- «Тяжело давать советы, когда я, как и многие, предпочитаю молчать в голосовом чате и писать о себе в мужском роде. Если вы этого делать не хотите, лучше просто общайтесь с игроками так, как обычно делаете это в жизни. Вас начали оскорблять? Со спокойной душой мьютьте этого человека и не тратьте нервы на споры», — стримерша Рокси roxxln.
Почему мужчины хейтят играющих женщин
Вокруг геймерш сложилось много стереотипов. Самый главный: они плохо играют, точно хуже, чем мужчины. Считается, что девушки чаще выбирают позиции саппортов, а еще более заинтересованы в прокачке внешнего вида персонажей, а не скиллов. Вот и выходит, что при встрече с женщиной мужчина заранее ждет от нее слабую игру.
«Не очень хочется играть со слабым игроком, от этого горит, и это самая частая причина — хочешь победить, а тут женщина», — объясняет мужскую агрессию комментатор Dota 2 Владимир Maelstorm Кузьминов. При этом он отмечает, что в среднем девушки играют осмысленнее парней: реже уходят в бессмысленный соло-левелинг, меньше хамят.
«Девушки действительно могут проявлять себя не лучшим образом, искать внимания, — говорит киберспортивный аналитик и стримерша Дарья Autodestruction Медведева. — Правда, парни почему-то забывают, какими руинерами нередко бывают они сами. Нельзя судить каждую встречную по одному шаблону».
Многих геймерш обвиняют в том, что они ведут себя как пикми: во время голосового общения выдавливают голос, чтобы звучать мило, и кокетничают с парнями. «Надо признать, на Twitch легко найти десятки стримов девочек, которые гротескно отыгрывают пикмух и всем видом показывают, как они отличаются от других девочек, какие они нетакуси, — признает киберспортивный журналист Роман Галеев. — Но судить по ним всех как судить обо всем Twitch по треш-стримерам».
А еще геймершам приписывают прокачанный их парнями аккаунт. «Такие кейсы действительно бывают, но я не слышал, чтобы девушка делала это специально. Все в большинстве случаев происходит так. У нее 1000 очков, она зовет поиграть друга с 5000. Вместе они побеждают людей с 3000, и рейтинг растет у обоих. Это побочный эффект совместной игры, а не целенаправленная манипуляция. Но некоторым кажется, что это нечестно. Почему-то о таких же историях, в которых парни вытягивают слабого друга, обычно не говорят», — объясняет журналист Роман Галеев.
Возможно, мужчины так себя ведут из-за влияния соцсетей. Ролики с бурной реакцией парней на геймерш собирают миллионы просмотров, а под ними — куча мизогинных комментариев. И у мужчин в похожей ситуации будет автоматически вырабатываться неосознанный негатив, ведь его подают как что-то смешное, крутое и хайповое, предполагает стримерша roxxln.
Есть и другое мнение. Дело совсем не в поведении женщины, просто онлайн-игры — идеальное место для слива негатива. Ты не знаешь других игроков, общаешься с ними в первый и последний раз, поэтому тебе наплевать на их реакцию и чувства. «Я не думаю, что кто-то из парней действительно раздражен наличием женщины в команде, — говорит киберспортивная журналистка Ульяна Суворова. — В играх тебя могут облить дерьмом за все: за пол, национальность, возраст и не только. Люди, которые долго играют в сессионки, это понимают и не принимают это близко к сердцу».
Похожую позицию озвучивает Роман Галеев: «Из-за низкой социализации игроки могут вести себя агрессивно и просто ищут, до чего докопаться. Плохо играешь? Рак, удали игру. Гнусавый голос? Тебя уже назвали прищепочником. И так до бесконечности. Принадлежность к женскому полу — один из легких способов возвыситься».
«Некоторая парни разделяют игры на чисто мужские и женские. Dota 2 и CS, по их мнению, относятся к первому типу, а девочкам следует выбирать Sims или „три в ряд“. Степень хейта к девушкам сильно зависит от игры и сложившейся в ней субкультуре.
Кроме того, те, кто играет по пять и более часов в день, делают это не от хорошей и успешной социальной жизни. Если ты весь такой душа компании без редфлагов, у тебя навряд ли будет столько свободного времени. Хотя есть и исключения. Сессионные онлайн-игры как раз требуют огромного наигрыша. Как следствие, многие активно играющие парни сильно негодуют, когда сталкиваются с женщиной с таким же рангом. Он, значит, потратил тысячи часов на совершенствование навыков, а наравне с ним теперь играет девушка».
Может ли ситуация измениться
«Я играю в Dota 2 десять лет, и за это время ситуация сильно изменилась. Комьюнити стало более лояльным и менее агрессивным. Люди привыкают, что девушки тоже могут играть, пускай их и значительно меньше. Но их количество растет, и если через пару десятилетий станет еще больше, то и отношение к ним поменяется. Во многих семьях сейчас уже перестает работать правило „сын может играть в компьютер, а дочь — нет, ей надо быть прилежной и трудолюбивой“. Мир меняется, и настроения пользователей тоже».
«Во-первых, меняются игровые тренды. У популярных и молодых MLBB и Valorant и аудитория моложе, а значит, меньше подверженная стереотипам. Во-вторых, девушки лучше репрезентуются в киберспорте, чем десять лет назад. Тогда им отводилась максимум роль интервьюера — сейчас же у нас есть и комментаторы женского пола (Eiritel и Autodestruction — последняя входит в 1% лучших игроков в Dota 2 по количеству рейтинга), и успешные стримеры, например, byOwl, довольно успешно играющая на стримерских турнирах».
«Раньше парни считали компьютерные игры чуть ли не своим убежищем — от родителей, недоброжелателей и девушек в том числе. Сейчас уже потихоньку все привыкают к тому, что представительницу противоположного пола можно встретить где угодно. Постепенно приходит осознание, что это нормально».
«Корень проблемы гораздо глубже. Буллинг закончится только со сменой поколений, когда девочек будут воспитывать не только из позиции „ты милая, нежная, красивая“, но и „ты сильная, смелая, можешь побеждать“. Пока что девочки играют в дочки-матери, пацаны рубятся в стрелялки и формируют свой характер и навыки. Детство — важнейший фундамент».
«Сначала должно фундаментально измениться отношение к женщинам в мире, а до этого еще сотни лет. Да, мы как общество где-то продвигаемся, но делаем это медленно. Глубинное отношение к девушкам не меняется. Игрок понимает, что в публичном обществе за шутку про женщину на кухне его отменят, но, как только он попадает в анонимное игровое пространство, его перестает что-либо останавливать. Запреты же тоже подстегивают людей их нарушать. Потребность срываться на реальных людях тоже существует: зарейджил в Dota 2 — избавился от агрессии в жизни».
«С одной стороны, репрезентации женщин в киберспорте становится меньше. Да и общество снова возвращается к патриархальным идеям. С другой — я замечаю, что новое поколение игроков растет более чилловым. Значит, не все потеряно».