Россияне стали проводить на четверть меньше времени в Telegram

В Москве выпал снег
Эмма Робертс вновь cыграет Мэдисон Монтгомери в «Американской истории ужасов»
Создатели «Дьявол носит Prada-2» представили журнал Runway, который выпускала Миранда Пристли
С 21 по 23 мая в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Тех-Френдли Викенд»
«Они делают это каждый год»: Майкл Дж.Фокс отреагировал на сообщения в СМИ о своей смерти
Создатель «Эйфории» Сэм Левинсон прокомментировал смерть актера Ангуса Клауда
Звезды «Игры престолов» и «Теда Лассо» снимутся в третьем сезоне «Уэнсдей»
Исследование: зумеры ходят в кино чаще, чем все старшие поколения
Появились кадры мультфильма Netflix про сводных сестер Золушки. Принцессу озвучила Аманда Сейфрид
Софи Тэтчер на постере «Ее личного ада»
В столице запустили второй Московский трамвайный диаметр протяженностью 33 километра
Журналистка «Афиши Daily» Шура Богачева выступит на фестивале современной музыки в Екатеринбурге
Майкл Шин и Дэвид Теннант на первом постере «Благих знамений-3»
Салли Филд и Льюис Пуллман в трейлере экранизации «Необычайно умных созданий»
Умер актер из «Игры престолов» Майкл Патрик
«Литрес»: спрос на книги о космонавтике вырос за последний месяц в РФ на 83%
Лишь 28% мужчин готовы на отношения с партнершей с детьми. Среди женщин таких 70%
В Ростове-на-Дону начались съемки байопика «Баста. Начало игры»
«Королеву кетамина», поставлявшую наркотики Мэттью Перри, приговорили к 15 годам тюрьмы
Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваля: «Минотавр» Звягинцева вошел в основной конкурс
Роботы-доставщики «Яндекса» появились в Подмосковье
В преддверии сиквела «Мумии» Брендан Фрейзер прокатился на одноименном аттракционе
Крош и Ежик превращаются в детей в новом трейлере фильма «Смешарики сквозь вселенные»
Сара Полсон на съемках 13-го сезона «Американской истории ужасов»
Эмилия Кларк появится в главной роли в хорроре «Когда тьма любит нас»
Автор книги «Служанка», по которой сняли фильм «Горничная», раскрыла свою личность
«2ГИС» запустил режим навигации при нестабильном сигнале спутников
Роспотребнадзор примет меры из‑за проявления на маркетплейсах крема La Roche-Posay с бензолом

Россияне стали проводить на четверть меньше времени в Telegram

Афиша Daily
Фото: Dima Solomin/Unsplash

В марте 2026 года пользователи Telegram из России стали проводить в приложении почти на четверть (23%) меньше времени по сравнению с февралем из-за ограничений работы мессенджера. Об этом сообщает РБК.

Среднее время использования мессенджера сократилось с 44 минут в сутки на пользователя в феврале до 34 минут в марте. Кроме того, уменьшился  среднесуточный охват: с 80 млн пользователей в феврале до 72,2 млн в марте.

Общая месячная аудитория платформы также сократилась. В марте Telegram воспользовались 94,3 млн человек, а в феврале — 95,7 млн, то есть на 1,5% больше.

С 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять Telegram. Ограничительные меры объяснили попыткой защитить россиян от мошенников, а также тем, что мессенджер не исполняет российское законодательство.

31 марта Telegram предупредил о проблеме с оплатой Premium в России. Администрация мессенджера начала рассылать уведомления, что в ближайшее время оформление подписки в России может стать технически невозможным. СМИ сообщали, что мессенджер начнут блокировать с 1 апреля.

