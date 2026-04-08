Джейкоб Элорди назвал свою любимую видеоигру

Kingdom Hearts представляется собой серию компьютерных игр в жанре Action/RPG, разработанную и изданную совместно Square Enix и Disney Interactive под руководством Тэцуи Номуры. Это кроссовер множества различных медиафраншиз, преимущественно принадлежащих The Walt Disney Company — в первую очередь полнометражных мультфильмов Disney. В ходе большинства игр серии главный герой Сора и его друзья посещают различные миры и сталкиваются с различными персонажами мультфильмов, игр и других произведений Disney, Pixar и Square Enix.