Джейкоб Элорди назвал свою любимую видеоигру

Звезду «Грозового перевала» Джейкоба Элорди в подкасте «Happy Sad Confused» спросили о его любимой видеоигре. Актер ответил, что больше всего ему нравится «Kingdom Hearts». Причину он не назвал.
Kingdom Hearts представляется собой серию компьютерных игр в жанре Action/RPG, разработанную и изданную совместно Square Enix и Disney Interactive под руководством Тэцуи Номуры. Это кроссовер множества различных медиафраншиз, преимущественно принадлежащих The Walt Disney Company — в первую очередь полнометражных мультфильмов Disney. В ходе большинства игр серии главный герой Сора и его друзья посещают различные миры и сталкиваются с различными персонажами мультфильмов, игр и других произведений Disney, Pixar и Square Enix.
12 апреля выйдет третий сезон «Эйфории», в котором снялся Элорди. Действие в сериале развернется спустя пять лет после событий второго сезона.