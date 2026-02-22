В арт-парке «Никола-Ленивец» на Масленицу сожгли гигантское сердце
Майкл Империоли считает, что гангстеры из «Клана Сопрано» поддержали бы Трампа в 2026 году

Фото: Home Box Office (HBO)

Майкл Империоли, исполнитель роли Кристофера Молтисанти в культовом сериале «Клан Сопрано», поразмыслил, как бы выглядели герои шоу в современных политических реалиях.

В интервью The Independent актер предположил, что, несмотря на свое иммигрантское происхождение, многие из них оказались бы в лагере сторонников Дональда Трампа.

Империоли напомнил, что центральная тема сериала — американская мечта, показанная через призму опыта иммигрантов. Если бы «Клан Сопрано» снимали сегодня, одной из ключевых стала бы тема нынешнего отношения к иммигрантам в США, считает актер.

«Эти персонажи — иммигранты, но, как ни странно, многие из них, вероятно, были бы сторонниками Трампа. Как же они примиряют эти противоречия? Когда итальянцы приезжали в Америку, многие из них были нелегалами, но люди забывают об этом», — добавил Империоли.

