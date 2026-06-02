Mirèle, Каспийский Груз, Toxi$, Jason Derulo, Saluki: главные концерты июня

Фото: ТАйМСКВЕР
Первый месяц лета! Выбираемся из дома, ходим на фестивали, отрываемся у сцены и даже плывем с артистами на пароходе. Собрали 32 музыкальных мероприятия, к которым стоит присмотреться — и для фанатов k-pop, и для любителей олдскула, и для интересующихся новичками индустрии.

Wildways

4 июня Теплоход «Рио-1»

Проверенные временем хиты и новые треки — на концерте популярного металкор-коллектива. Идем за надрывом и тяжелым звуком.

Jakone x Yasmi 

4 июня VK Музыка Летом

Кальян-рэп и трэп пересекутся в рамках неожиданного лайв-коллаба двух артистов.

Таймсквер

4 июня Урбан

Альтернативная группа сыграет любимые песни, представит новый трек «Негатив» и подведет итоги тура на ближайшем выступлении.

Mirèle

5 июня, ДК Альфа Кристалл

Тревожный трип-хоп, яркие электронные мотивы, депрессивный R& B — кажется, Мирель давно нащупала нерв поколения. Смеем предположить, что терапевтическим опытом являются не только ее треки, но и лайвы.

Invertor 

5 июня Урбан

Фанатам дэт-метала стоит присмотреться: заметный коллектив отпразднует десятилетие московским концертом.

Мельница 

5, 6, 7 июня Зеленый театр ВДНХ

Классики отечественного фолк-рока отвечают за исторический, природный саунд. Вживую такое точно нужно услышать!

Группа SHOO

6 июня Пространство «Море Музыки»

Эпический поп будет играть в Москвариуме: акустический живой концерт со струнным квартетом под аккомпанемент водных бликов и проплывающих мимо касаток.

Каспийский Груз

6 июня Duplex (Королёв)

Каспийский Груз пока не собираются переставать турить — скоро начнем загибать пальцы и считать, сколько месяцев подряд они дают концерты. Впрочем, никто не против.

Валерий Сюткин 

8 июня Petter

Московский стиляга не только выступит на Пикнике Афиши, но и даст ряд концертов отдельно. За хорошим настроением отправляемся к нему!

Toxi$ 

11 июня VK Музыка Летом

Хиты прошлого года, хиты позапрошлого года и еще парочка других хитов прозвучат на скором выступлении эксцентричного хитмейкера. Ну, вы поняли — подпевать идем туда. 

Нееет, ты что

11 июня Урбан

Джаз-фанк-рэп-группа из Дагестана представит новый альбом «Мультипликатио» на ближайших концертах. Разумеется, до Москвы локальный колорит и сленг тоже доберутся.

Tesla Boy 

11 июня Теплоход «Рио-1»

Стильный неоновый синтипоп от, возможно, центрального игрока в жанре. Отражающийся в реке закат может стать идеальным дополнением к такой музыке — так что задумайтесь.

LIL KRYSTALLL

12 июня VK Музыка Летом

На московском выступлении трэп-артист из Латвии обязательно раздаст свэга. У нас только один вопрос: «Когда No Label 2?».

Танцы Минус

12 июня Зеленый театр ВДНХ

«Город» и другие великие хиты Вячеслава Петкуна — репертуар отечественной рок-группы в этот раз будем слушать на ВДНХ.

Everglow 

13 июня VK Stadium

Южнокорейская герл-группа посетит 6 российских городов в начале лета — в обновленном составе от нового агентства. Большой k-pop праздник на наших улицах!

Captown

13 июня Урбан

Казахстанское рэп-трио славится своими энергичными выступлениями — посмотрим, как оно на самом деле.

Uratsakidogi 

13 июня Дизайн-завод

Блэк-хоп (смесь блэк-метала, хип-хопа и чего только не) в исполнении старожилов тяжелой сцены. На такое очень интересно поглядеть вживую!

Джейсон Деруло 

14 июня ЦСКА Арена

Американский певец известен двумя вещами: своими хитами и умением танцевать. Так что приходим не только послушать музыку, но и посмотреть на большое шоу. И самим подвигаться, конечно.

Bearwolf

14 июня VK Музыка Летом 

Народные мотивы и поп-музыка аутентично слились воедино в музыке Bearwolf. Думаем, на ее следующем концерте будет громко.

Мэйти

17 июня Дизайн-завод

Техничный романтик, работающий и с рэп-грувом, и с рок-пафосом, скоро напомнит о своих талантах. Песни, которые артист исполнит на концерте, были отобраны фан-голосованием.

Voskresenskii, Gorilla Glu & Lil Naku 

18 июня VK Музыка Летом

Свежие во всех смыслах артисты: русский народный трэп и комедийный хип-хоп из Беларуси. Будем поближе изучать потенциал новой школы на грядущем выступлении. 

MAYOT

19 июня VK Музыка Летом

Уже даже и не понятно, является ли Майот певцом или рэпером. За интимными поп-балладами и R& B-зарисовками — к нему. За стильным речитативом — тоже к нему.

Guf

19 июня Gipsy

Классик русского рэпа выступит в модном клубе родного города — так оно и должно быть. Когда-то Гуфа не пускали в Дягилев, но в Джипси ему, кажется, всегда будут рады. 

Многоточие 

19 июня Урбан

Олдскулы свело: вдохновители половины ваших любимых рэперов громко напомнят о своих заслугах уже в этом месяце.

Пикник Афиши

20 июня Музей-заповедник «Коломенское»

Реюнион Мальбэка и Сюзанны. Валерий Сюткин и его культовая группа Браво. Проверенный временем дуэт Оджи Буды и Майота. Электронные рэп-эксперименты Славы Марлоу. Шоукейс лейблов Форвард и Карнивал. Отскакивающие от зубов хиты ЛСП и Федука. И это мы только начали перечислять. Пикник Афиши вот-вот пройдет в Москве — готовьтесь!

MONA

20 июня VK Музыка Летом

Мона заходит в чарты, как к себе домой. Оглушительный поп-успех проверяем на практике — то есть, на концерте. 

Heronwater

© @h3ronwater

Еще один юморной рэпер в списке, известный не только своими абсурдными строчками, но и разноплановым продакшеном. Если хотите узнать, как звучит хип-хоп в 2026 году, то смело берите билеты.

Шура 

23 июня Petter

Эпатажный король танцполов отмечает свой юбилей масштабным туром. Обещают драйв и дерзкую программу с легендарными хитами. Перед концертом обязательно прочитайте наше интервью с виновником торжества. 

Polnalyubvi

25 июня Зеленый театр ВДНХ

Захватывающие дух альтернативные рок-баллады и умение подстроиться под поп-формат сделали Polnalyubvi звездой. Думаем, вживую это будет звучать поистине эпично.

Словетский 

26 июня VK Музыка Летом

Умудренный жизненным опытом рэп-философ на деле покажет, что такое тяжеловесный хип-хоп.

Аукцыон 

27 июня Территория Open Air Club

Экспериментальный рок, прошедший проверку временем — группа Леонида Фёдорова вновь докажет, что им нет равных в живом звуке, совмещающем пост-панк, джаз и психоделику.

SALUKI 

28 июня VK Музыка Летом

Салуки активно прогревает слушателей к новому альбому «EUPHORIA» с электронным звуком. Так что приходим послушать не только его главные треки, но и горячо ожидаемые новинки.

