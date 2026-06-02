Mirèle, Каспийский Груз, Toxi$, Jason Derulo, Saluki: главные концерты июня

4 июня Теплоход «Рио-1»
Проверенные временем хиты и новые треки — на концерте популярного металкор-коллектива. Идем за надрывом и тяжелым звуком.
Jakone x Yasmi
4 июня VK Музыка Летом
Кальян-рэп и трэп пересекутся в рамках неожиданного лайв-коллаба двух артистов.
Таймсквер
4 июня Урбан
Альтернативная группа сыграет любимые песни, представит новый трек «Негатив» и подведет итоги тура на ближайшем выступлении.
Mirèle
5 июня, ДК Альфа Кристалл
Тревожный трип-хоп, яркие электронные мотивы, депрессивный R& B — кажется, Мирель давно нащупала нерв поколения. Смеем предположить, что терапевтическим опытом являются не только ее треки, но и лайвы.
Invertor
5 июня Урбан
Фанатам дэт-метала стоит присмотреться: заметный коллектив отпразднует десятилетие московским концертом.
Мельница
5, 6, 7 июня Зеленый театр ВДНХ
Классики отечественного фолк-рока отвечают за исторический, природный саунд. Вживую такое точно нужно услышать!
Группа SHOO
6 июня Пространство «Море Музыки»
Эпический поп будет играть в Москвариуме: акустический живой концерт со струнным квартетом под аккомпанемент водных бликов и проплывающих мимо касаток.
Каспийский Груз
6 июня Duplex (Королёв)
Каспийский Груз пока не собираются переставать турить — скоро начнем загибать пальцы и считать, сколько месяцев подряд они дают концерты. Впрочем, никто не против.
Валерий Сюткин
8 июня Petter
Московский стиляга не только выступит на Пикнике Афиши, но и даст ряд концертов отдельно. За хорошим настроением отправляемся к нему!
Toxi$
11 июня VK Музыка Летом
Хиты прошлого года, хиты позапрошлого года и еще парочка других хитов прозвучат на скором выступлении эксцентричного хитмейкера. Ну, вы поняли — подпевать идем туда.
Нееет, ты что
11 июня Урбан
Джаз-фанк-рэп-группа из Дагестана представит новый альбом «Мультипликатио» на ближайших концертах. Разумеется, до Москвы локальный колорит и сленг тоже доберутся.
Tesla Boy
11 июня Теплоход «Рио-1»
Стильный неоновый синтипоп от, возможно, центрального игрока в жанре. Отражающийся в реке закат может стать идеальным дополнением к такой музыке — так что задумайтесь.
LIL KRYSTALLL
12 июня VK Музыка Летом
На московском выступлении трэп-артист из Латвии обязательно раздаст свэга. У нас только один вопрос: «Когда No Label 2?».
Танцы Минус
12 июня Зеленый театр ВДНХ
«Город» и другие великие хиты Вячеслава Петкуна — репертуар отечественной рок-группы в этот раз будем слушать на ВДНХ.
Everglow
13 июня VK Stadium
Южнокорейская герл-группа посетит 6 российских городов в начале лета — в обновленном составе от нового агентства. Большой k-pop праздник на наших улицах!
Captown
13 июня Урбан
Казахстанское рэп-трио славится своими энергичными выступлениями — посмотрим, как оно на самом деле.
Uratsakidogi
13 июня Дизайн-завод
Блэк-хоп (смесь блэк-метала, хип-хопа и чего только не) в исполнении старожилов тяжелой сцены. На такое очень интересно поглядеть вживую!
Джейсон Деруло
14 июня ЦСКА Арена
Американский певец известен двумя вещами: своими хитами и умением танцевать. Так что приходим не только послушать музыку, но и посмотреть на большое шоу. И самим подвигаться, конечно.
Bearwolf
14 июня VK Музыка Летом
Народные мотивы и поп-музыка аутентично слились воедино в музыке Bearwolf. Думаем, на ее следующем концерте будет громко.
Мэйти
17 июня Дизайн-завод
Техничный романтик, работающий и с рэп-грувом, и с рок-пафосом, скоро напомнит о своих талантах. Песни, которые артист исполнит на концерте, были отобраны фан-голосованием.
Voskresenskii, Gorilla Glu & Lil Naku
18 июня VK Музыка Летом
Свежие во всех смыслах артисты: русский народный трэп и комедийный хип-хоп из Беларуси. Будем поближе изучать потенциал новой школы на грядущем выступлении.
MAYOT
19 июня VK Музыка Летом
Уже даже и не понятно, является ли Майот певцом или рэпером. За интимными поп-балладами и R& B-зарисовками — к нему. За стильным речитативом — тоже к нему.
Guf
19 июня Gipsy
Классик русского рэпа выступит в модном клубе родного города — так оно и должно быть. Когда-то Гуфа не пускали в Дягилев, но в Джипси ему, кажется, всегда будут рады.
Многоточие
19 июня Урбан
Олдскулы свело: вдохновители половины ваших любимых рэперов громко напомнят о своих заслугах уже в этом месяце.
Пикник Афиши
20 июня Музей-заповедник «Коломенское»
Реюнион Мальбэка и Сюзанны. Валерий Сюткин и его культовая группа Браво. Проверенный временем дуэт Оджи Буды и Майота. Электронные рэп-эксперименты Славы Марлоу. Шоукейс лейблов Форвард и Карнивал. Отскакивающие от зубов хиты ЛСП и Федука. И это мы только начали перечислять. Пикник Афиши вот-вот пройдет в Москве — готовьтесь!
MONA
20 июня VK Музыка Летом
Мона заходит в чарты, как к себе домой. Оглушительный поп-успех проверяем на практике — то есть, на концерте.
Heronwater
21 июня VK Музыка Летом
Еще один юморной рэпер в списке, известный не только своими абсурдными строчками, но и разноплановым продакшеном. Если хотите узнать, как звучит хип-хоп в 2026 году, то смело берите билеты.
Шура
23 июня Petter
Эпатажный король танцполов отмечает свой юбилей масштабным туром. Обещают драйв и дерзкую программу с легендарными хитами. Перед концертом обязательно прочитайте наше интервью с виновником торжества.
Polnalyubvi
25 июня Зеленый театр ВДНХ
Захватывающие дух альтернативные рок-баллады и умение подстроиться под поп-формат сделали Polnalyubvi звездой. Думаем, вживую это будет звучать поистине эпично.
Словетский
26 июня VK Музыка Летом
Умудренный жизненным опытом рэп-философ на деле покажет, что такое тяжеловесный хип-хоп.
Аукцыон
27 июня Территория Open Air Club
Экспериментальный рок, прошедший проверку временем — группа Леонида Фёдорова вновь докажет, что им нет равных в живом звуке, совмещающем пост-панк, джаз и психоделику.
SALUKI
28 июня VK Музыка Летом
Салуки активно прогревает слушателей к новому альбому «EUPHORIA» с электронным звуком. Так что приходим послушать не только его главные треки, но и горячо ожидаемые новинки.