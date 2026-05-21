Шоукейс «Заря» на Пикнике Афиши-2026: 10 имен будущего локальной сцены
Список артистов может меняться
В рамках Пикника Афиши пройдет шоукейс «Заря» от «Афиши Daily» — там мы собрали артистов, в которых видим свет и перспективу, а слышим — будущее русскоязычной сцены.
Академический отпуск
Illo.Trio
Классический формат «оДин человек пишет музыку, второй читает поД нее рэп». «АкаДемический отпуск» — это стык интроспективного ироничного хип-хопа и электронной музыки, которую сами авторы описывают как «аутсайДер-поп». РАЗБРОС тем — от быта хорошиста до бесконечных отсылок к мировому футболу.
Московское трио, Дающее уверенный ответ на вопрос, что происхоДит с современным Джазом в России: все с ним просто отлично, жанр жив, развивается и обрастает новыми именами.
Понравится, если
Джаз для вас — про новое, а не старое
Что слушать в первую очередь
альбом «Illo.Trio», чтобы понять, что Джаз — это и не скучно, и не страшно
Понравится, если
вам в жизни не хватает похмельной иронии
Что слушать в первую очередь
Дебютный релиз «Русский футбол», очень свежо
Ada
Хацкевич
Певица из Беларуси, в своих песнях наводящая мосты между настроением классики поп-музыки нулевых и актуальным звучанием сегодняшнего дня.
Артист, строящий свои песни на шике акустического минимализма и воодушевляющей лирике, дарящей ощущение того самого внутреннего тепла. Потому что иногда для радости хватает красивого голоса и песен, которым хочется подпевать, даже если слышишь их впервые.
Понравится, если
цените чартовый поп, но хотите,
чтобы он звучал поинтереснее
Что слушать в первую очередь
сингл «Butterfly», заход на территорию поп-рока
Понравится, если
любите искать в музыке надежду
Что слушать в первую очередь
песню «Хороший человек», плохой такую не напишет
Isentie
Твои кошмары
Интеллигентский электропоп, уместный одновременно и по ходу рейва (там, где ближе к дип-хаусу), и по спокойной мечтательной дороге с него домой (там, где начинает играеть дарк-поп).
Проект музыканта Влада Маркова, который он называет «сборником сказок для тинейджеров». Звучат эти сказки громко, ярко и с молодежной безапелляционностью. И обязательно с гитарными переборами!
Понравится, если
любите рассказывать друзьям
про следующих больших артистов, о которых еще никто не знает
Понравится, если
вам не хватает эмоциональной
гитарной музыки
Что слушать в первую очередь
EP «Sunburn», раскрывающий обе стороны музыки артистки
Что слушать в первую очередь
альбом «Жутко громко, ч. 1»,
который полностью оправдывает название (это комплимент)
Собачий Lie
Два Обреза
«Вообще очень даже неплохо и прикольно», — такая ироничная цитата из якобы The New York Times описывает паблик группы «ВК». Мы подтверждаем уже не в шутку: это очень даже неплохая и прикольная музыка где-то между рок- и поп-сценами.
Группа начинала с хип-хопа, а потом пустилась во все тяжкие и освоила хоть эйсид-хаус и индастрил, хоть джаз и босанову. Их музыка — баланс между авангардом и попсовой легкостью, ностальгией и свежестью.
Понравится, если
Листаете ироничные мемы
под инди-поп
Понравится, если
любите всю музыку сразу и искали универсальных артистов для плейлиста.
Что слушать в первую очередь
сингл «Красивая история любви», потому что красиво
Что слушать в первую очередь
альбом «Шабаш радио», одно из главных музыкальных откровений 2025 года
Пак, Тейстлув, Парфюмер, Слипифоревер
Дела поважнее
Музыка группы — это постоянный поиск надежды среди головной боли повседневности на фоне то поп-панка, то мидвест-эмо.
Понравится, если
вы уже давно взрослый, но по-прежнему романтик
Новая волна московских хип-хоп-артистов, призванная напомнить: рэп может быть не только серьезным жанром про мнимое или настоящее богатство, но и про беззаботный угар.
Что слушать в первую очередь
дебютный альбом «Синдром самозванца», той самой надежды там в избытке
Понравится, если
любите влюбляться летом
Что слушать в первую очередь
сингл «First L», на ремикс которого залетел Feduk