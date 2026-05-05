Zoloto, Waka Flocka Flame, Баста, Макулатура, Thomas Mraz: главные концерты мая

8 мая, VK Stadium
Лучшее с концептуальных рэп-релизов стримера, ставшего музыкантом.
17 Seventeen
10 мая, Урбан
Искрящийся юношеский гиперпоп — на скором концерте участника pixiesquad.
Полка
10 мая, Gipsy
Набирающий обороты рэпер уже успел поработать с Маканом, Obladaet и Bushido Zho. Теперь он исполнит главные хиты и новые треки на сольном выступлении.
Юлия Савичева
10 мая, Petter
Неважно, сколько лет вам было, когда вы впервые услышали «Если в сердце живет любовь». Важно, что вы можете услышать эту и другие песни исполнительницы снова.
Линда
11 мая, 16 Тонн
Этнические мотивы, трип-хоп, рок-музыка — мультижанровая артистка готовит шоу, «выходящее за привычные рамки и представления об эпатаже».
Валерий Сюткин и Рок-н-ролл Бэнд
13 мая, 16 тонн
Готовьтесь подпевать любимые треки: от «Король Оранжевое лето» и «Любите девушки» до «Стильный оранжевый галстук».
Пётр Налич
14 мая, Magnus Locus
Легендарная «Gitar» прозвучит на концерте неординарного певца в одной программе с редко исполняемыми песнями.
Дайте танк (!)
15, 16, 17 мая, VK Stadium
Смеем предположить, что на ближайшем выступлении культовая инди-группа представит новый альбом «Радио Пепел» и сыграет главные хиты.
Playingtheangel
17 мая, Base
Если вам нравится мрачный депрессивный рэп, есть смысл присмотреться к этому концерту.
Шура
19 мая, Petter
22 мая, 16 Тонн
Ты не верь слезам, а иди ностальгировать на концерт поп-исполнителя.
Кравц
21 мая, Урбан
Команда Кравца обещает концерт, поделенный на две части — привычную, с хитами, и более камерную, гитарную.
Zoloto
22 мая, ЦСКА Арена
Живые во всех смыслах песни прозвучат на концерте группы Владимира Золотухина — в том числе хиты «непроизошло» и «Грустно на афтепати».
Mary Gu
22 мая, VK Stadium
На следующем концерте яркой поп-певицы убедимся, что 35 платиновых сертификаций и сплошные солдауты по всей стране не могли взяться из ниоткуда.
Найк Борзов
23 мая, Мумий Тролль Music Bar
Родоначальник российского инди обещает «космическую энергию» на концерте.
GSPD
23 мая, ВТБ Арена
Мощный рейв-концерт — на такие выступления не ходят, чтобы просто стоять.
Thomas Mraz
23 мая, Base
Бывшие участники Доупклаба тут и там дают концерты — в этот раз узнаем, как обстоят дела у Томаса. И, конечно, не без удовольствия послушаем культовые треки.
ssshhhiiittt!
24 мая, VK Stadium
Пост-панк коллектив отпразднует десятилетие туром. Разумеется, в Москве тоже будет большой концерт — с главными треками.
Аффинаж
24 мая, Свобода
Так называемый нуар-шансон на ближайшем концерте нетривиальной группы. Не проходим мимо силы русского баяна.
Джон Гарик
24 мая, Графит
Харизматичный рэпер в последнее время только и делает, что мощно заявляет о себе. Кажется, в мае это произойдет снова.
Тося Чайкина
28 мая, Atmosphere
Лечащие душу аффирмации просачиваются через интеллигентный поп исполнительницы. Особенно вживую, так что не пропускаем.
Waka Flocka Flame
29 мая, Пространство Tau
Культовый американский рэпер, повлиявший на весь современный трэп, скоро выступит в России — немаловажное событие для фанатов жанра.
Баста
29 мая, Shore House
Голос улиц, поколения, народа… вы и сами всё знаете. Когда в Москве снова выступает Баста, где-то радуется один Гуф.
Мэйби Бэйби
30 мая, VK Stadium
Панчи, техника, бифы, диссы — и речь не про какого-то олдскул-рэпера, а про ближайший концерт певицы из Беларуси.
Макулатура
30 мая, Урбан
Поэтичный хип-хоп заполнит пространство клуба на Хлебозаводе в конце месяца.
Стереополина
30 мая, 16 Тонн
Синти-поп всегда звучал очень по-русски. Особенно, когда на русском. На концерте Стереополины в этом снова убедимся.
Pepel Nahudi & Slattcrank
30 мая, Свобода
Молодые рэперы продемонстрируют актуальный звук. А значит будет громко.
Альбина Сексова
31 мая, Изи
Провокационная артистка, придумавшая и музыку, и секс, и секс в музыке, скоро даст еще один яркий концерт.