Лекарство от внутреннего ужаса. Почему альбом «ЛСП» «Tragic City» стал культовым

Но на „Tragic City“ работает контекст, вписавший его в историю. Хотя песня „Ползать“ все еще кажется не самой лучшей, а „Монетку“ меня не тянет слушать: она цепкая и свэговая, возможно, я просто слишком часто играл ее на сетах. Но когда врубается „Тело“ и альбом выходит на эту траекторию — это ****** [восторг]. Вот харизматичный главный герой, он любит стрип-клубы, у него есть возлюбленная, но он ей изменяет и страдает сам, ему постоянно в жизни чего-то хочется. Как у Миядзаки есть извечные сюжеты — просто не про таких героев, а про детей в сказочных мирах. Он постоянно крутит эти истории, но каждый раз подает их по-другому — получаются новые фильмы. У „ЛСП“ происходит то же самое: можно найти нарративные точки пересечения что с „Magic City“, что с „One More City“, такая спираль или уроборос „ЛСП“. Но к этому альбому они подошли в невероятной творческой форме именно идей и сонграйтинга. „Тело“, „Белый танец“, „Канкан“ — это пиковый Олег ЛСП, который вроде и делает все то же, что до и после этого, но тут он в режиме Майкла Джордана».