Где в Москве погреться на солнышке: 18 набережных, парков и двориков

Набережные
Крымская набережная
Пространство на правом берегу Москвы-реки спроектировали архитекторы бюро Wowhaus во главе с Олегом Шапиро при участии Евгения Асса. Набережная с ландшафтным парком, пешеходными и велодорожками берет начало на Воробьевых горах и проходит вдоль парка искусств «Музеон» и Новой Третьяковки. Если горожане здесь отдыхают на деревянных помостах или лежат на газонах в солнечный день — значит лето не за горами!
Набережная Северного речного вокзала
Парк Северного речного вокзала появился еще в тридцатые годы — его планировкой занимался инженер Тимофей Шафранский. Это было одно из самых популярных мест у горожан, но в девяностых объемы речных перевозок стали сокращаться, а пространство начало приходить в упадок. Несколько лет назад его привели в порядок — за основу взяли оригинальный проект Шафранского.
Сыграть в стритбол или пинг-понг, позаниматься на тренажерах, поплавать в подогреваемом бассейне, прогуляться вдоль воды и прокатиться на кораблике — программа минимум. А если хочется еще немного романтики, всегда можно сесть на террасе ресторана «Волга-Волга» и смотреть на проплывающие судна.
Набережная у ГЭС-2
В бывшей советской электростанции, спроектированной Василием Башкировым, несколько лет назад открыли арт-пространство. За реконструкцию здания отвечал архитектор Ренцо Пьяно, автор парижского Центра Помпиду.
На ступенях ГЭС-2 с видом на Водоотводный канал можно отдохнуть после длинной прогулки по городу. Если хочется немного подумать о вечном и сонастроиться с природой, загляните в березовую рощу неподалеку.
Филевская набережная
Первый участок набережной у Шелепихинского моста открыли в 2023 году. Раньше на этом месте располагались деревообрабатывающий комбинат и завод железобетонные изделий и труб, а теперь — жилой дом с общественным пространством.
Прокатиться на велосипеде, побегать, просто погулять у воды — в хорошую погоду здесь приятно все! Набережная проходит через несколько парков: «Суворовский», «Ворошиловский», «Солдатенковский» и «Фили».
Набережная возле Живописного моста
Уединенная набережная расположена со стороны Серебряного Бора. Можно подняться на вантовый мост, спроектированный архитектором Николаем Шумаковым, и полюбоваться окрестностями, устроить импровизированный пикник у воды или покататься на сапах и байдарках.
Парки и музеи-заповедники
Парк Красногвардейские пруды
Образцовый пример паркового урбанизма — работа бюро Wowhaus Олега Шапиро. Место особенно полюбилось жителям Пресни: здесь бегают, играют в настольный теннис, занимаются йогой, гуляют с собаками и загорают на настилах у пруда.
Лефортовский парк
Задумывался как аналог Версальского ансамбля и имел геометрически правильную планировку — фактически был первым регулярным парком в России. Являлся частью усадьбы Федора Головина — одного из ближайших сподвижников Петра I. От первоначального облика территории сохранилась липовая аллея, пять прудов, ротонда и кирпичный грот Растрелли.
Коломенское
Любимое место редакции, ведь здесь проходит Пикник Афиши. Но и это не единственная причина — здесь есть старейшая дубовая роща, копия деревянного терема 17 века, один из первых шатровых храмов на Руси (наследие ЮНЕСКО!), единственный в Москве Музей деревянного зодчества, а еще площадка для игры в городки.
Ходынское поле
Парк построили по проекту московской компании Magly Рroekt на месте аэродрома. Бывшая взлетно-посадочная полоса стала широким бульваром, по краям которого появились искусственные холмы, водоемы и прогулочные зоны. Сюда можно прийти с собакой — на территории пространства есть лужайка, тоннели и горки для игр и дрессировки.
Царицыно
Грандиозный дворцовый комплекс строили как загородную резиденцию для Екатерины Второй. Сегодня это самый большой музей-заповедник в столице. Сюда можно приехать на целый день: посмотреть Большой мост через овраг 18 века работы архитектора Василия Баженова и беседку «Храм Цереры», заглянуть на выставки в восстановленном Большом дворце. Можно просто погулять вокруг прудов или углубиться в дикую часть парка.
Кусково
На территории бывшей усадьбы Шереметевых в хорошую погоду можно гулять часами, любуясь нарядным Главным дворцом, эклектичным Швейцарским домиком, барочным Гротом и другими строениями. Горожане устраивают пикники на берегу озера, катаются на лодках и велосипедах. Еще одна из причин посещения Кусково — Большая каменная оранжерея, где расположен Музей керамики.
Щукинский полуостров
Пространство в районе Строгино образовано на месте бывшего песчаного карьера, который был затоплен. Сегодня это тихий, немного диковатый уголок, куда можно приехать отдохнуть от индустриального шума. Место популярно у бердвотчеров — на полуострове можно встретить редких хищников, куликов, водоплавающих, а в его заболоченной части — варакушек и камышовых овсянок.
Измайловский остров
Бывшая загородная резиденция русских царей на тихом рукотворном острове. Увидеть постройки 18 века — Мостовую башню, Покровский собор и парадные ворота, прокатиться на лодке по Серебряно-Виноградному пруду и просто побыть наедине с собой — хороший план выходного дня.
Сады
Ботанический сад РАН
В крупнейшем ботаническом саду Европы можно сполна насладиться тишиной и спокойствием, покормить уток у пруда, увидеть редкие растения — лунник оживающий, маньчжурский орех, напоминающие лапки кенгуру анигозантосы и другие. А еще на территории расположен первый в СССР Японский сад с каскадами водопадов и прудами с островками — обычно его открывают с конца апреля.
Сад Марфо-Мариинской обители
За планировку территории отвечал Алексей Щусев. Он старался выверить все пропорции между размером сада и величиной зданий, чтобы пространство было пронизано светом, но при этом оставалось достаточно мест для отдыха в тени. Доминантой территории стал собор Покрова Пресвятой Богородицы, тоже спроектированный архитектором.
Террасы и дворы
Терраса на крыше Южного речного вокзала
На крыше модернистского здания, спроектированного архитектором Юрием Коганом, открыта смотровая площадка. В солнечную погоду здесь приятно лежать на шезлонгах с видом на Нагатинскую набережную и парк «Остров мечты». Сюда ежедневно можно попасть на лифте.
Двор на Пречистенке
Это внутренний двор усадьбы Павла Яковлевича Охотникова 19 века, где размещалась мужская гимназия Поливанова — в ней учились дети богатейших купцов и профессуры. Среди выпускников: Андрей Белый, Максимиллиан Волошин, Валерий Брюсов.
Внутренний двор Дома архитектора
Неподалеку от оживленного Садового кольца находится небольшой тихий уголок, где представлены скульптуры отечественных мастеров: и «Скрипачи» Зураба Церетели, и гигантская голова Спартака работы Александра Рукавишникова. Попасть во двор можно, только купив билет в Галерею искусств.