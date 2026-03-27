На обновленной Пушкинской набережной в парке Горького 7 марта заработал флагманский ресторан «Вкусно — и точка». Вместе с ним там появились двухэтажный Rostic’s, «Теремок», SBW (бывший Subway), бильярдная Substance, чайная «Нитка» и кофейня Surf Coffee.
Основной зал «Вкусно — и точка» с панорамными окнами вмещает 220 посадочных мест, а в теплые месяцы еще 90 гостей смогут разместиться на веранде. Главная фишка заведения — роботы-официанты, которые доставляют заказы на стол, поддерживают чистоту и, по отзывам первых посетителей, «разговаривают смешными фразочками и иногда попадают в аварии». В новом заведении сети также можно самостоятельно приготовить и оплатить кофе в специальной точке.
Представители компании рассказали, что хотели создать пространство, которое станет продолжением парка, «современным, но при этом уютным и экологичным», и выразили уверенность, что оно станет «любимым местом встреч для жителей и гостей столицы».
А пока москвичи, чтобы попасть во флагман, отстаивают длинные очереди. Перед входом в заведение можно провести около получаса, 15 минут потратить на оформление заказа и еще более 30 — на его ожидание. Вдобавок посетители жалуются, что сейчас парк «перерыт» и по нему «вообще невозможно ходить» из-за работающей строительной техники.
Мнения горожан о запуске «Вкусно — и точка» полярные. Одни радуются, что теперь в парке Горького можно дешево пообедать, да еще и в таком стильном пространстве с видом на реку. Защитники ресторана уверяют: все, кто сейчас негодует, потом сами с удовольствием будут попивать кофе на веранде. Они напоминают и о том, что этот участок набережной всегда был заасфальтированным, а окончательные выводы стоит делать летом, когда завершится ремонт и озеленение.
Другую часть москвичей возмущает, что легендарное столичное место «превратится в фуд-корт», приобретет «сочинский вайб» и начнет пахнуть едой. «Точно ли новые рестораны нужно было выносить прямо на парадную набережную? А ведь реконструкцию подавали как создание нового городского пространства у воды — места для прогулок, встреч и относительно спокойного отдыха», — задается справедливым вопросом журналист «Москвич Mag». Противники концепции также с подозрением относятся к тому, что в марте у ряда блогеров появились восторженные посты о новых заведениях, «в которые этим летом будет ходить вся Москва».
«Раньше была парадная набережная столицы, теперь в лучших традициях Алушты, не хватает только фото с обезьянками и чебуреков».
«Офигенная новость, теперь и там этой жратвой вонять будет».
«Мне больше нравилось, когда на набережной было пространство для летних фестов и концертов, а не эти дешево выглядящие кафешки, как будто Лазаревское».
«Это, конечно, хорошо, но попасть туда почти нереально из-за очередей».
«Надо еще добавить ПВЗ с десяток, МФЦ и магазинов китайских брендов».
«Превратили ПГ в очередной фуд-холл!»
«Печально, что самые лучшие виды отдали какому-то фастфудищу».
«Была нормальная пустая набережная, где можно было кататься на роликах и самокатах. Теперь пластмассовые павильоны».
«Вместо пешеходной набережной построили очередной „торгушник“, прямо как в нулевые у метро, только в новой обертке. Для пешеходов стало меньше места, убрали пользовавшуюся популярностью велодорожку. Набережная и до реконструкции была перенасыщена отдыхающими, недостатка в посетителях точно не было. Конечно, кафе и рестораны должны быть в парке, но располагать их надо более деликатно, там, где они не будут никому мешать».