— Когда я снимаю фильм, то собираю рядом с собой людей, которые доверяют мне, а я доверяю им. Я могу с ними говорить так, что они мне верят. Они знают, что я не брошу их на произвол судьбы. Знают, что могут следовать своим внутренним импульсам. На самом деле есть два человека, которые рискуют больше всех. Актер — потому что именно его будут обвинять, если он плохо сыграл. И режиссер — потому что именно его имя стоит под фильмом. Именно он отвечает за все, что получилось. Это мое имя. Йозеф Бойс (немецкий художник. — Прим. ред.) однажды сказал мне… Я был с ним знаком. Кто-то заговорил при нем о коллективной вине немецкого народа. И Бойс ответил: «Чушь. Если вина коллективная, значит, не виноват никто. Я виноват». И мне очень близка эта мысль. Я отвечаю за все работы, которые выпускаю в мир. Быть виноватым — значит нести ответственность за то, что ты создаешь. И именно этим художник отличается от ремесленника.