«Они придут за тобой»: сокрушительный хоррор-боевик Кирилла Соколова, снятый в Голливуде

В других, менее талантливых руках все это могло запросто превратиться в унылый пастиш, но «Они придут за тобой», подобно голливудским дебютам Тимура Бекмамбетова («Особо опасен») и Ильи Найшуллера («Никто»), сделан с таким огромным, вдохновляющим азартом, что даже собранный из знакомых куб(р)иков сюжет и зловещий отель, расцветают так, словно мы видим их в первый раз: чего только стоит грандиозная сцена с продырявленным мечете матрасом, отсылающая к «Фредди против Джейсона»! Или глаз, преследующий главную героиню в кносском лабиринте межстенных ходов! Или тело с отстрелянной головой, которое начинает жить своей жизнью! Или — но тут, пожалуй, стоит остановится, чтобы не выдать всех секретов фильма, который идет всего полтора часа. Но в котором каждый шоустоппер сделан с такой выдумкой, что на их фоне даже первая половина тарантиновского «Кровавого дела целиком» начинает смотреться бледновато, даром что стилизация под гонконгский боевик, скажем прямо, не самая сильная сторона «Убить Билла».