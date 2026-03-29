«Они придут за тобой»: сокрушительный хоррор-боевик Кирилла Соколова, снятый в Голливуде

Отсидевшая в тюрьме (за то, что выстрелила в отца-абьюзера) и ищущая младшую сестру Азия Ривз (Зази Битз) устраивается работать горничной в нью-йоркский жилой комплекс с адским названием «Вергилий». На входе ее встречает управляющая по имени (только не смейтесь) Лилит Вудхаус (Патриция Аркетт) и рассказывает, что в этом здании уже больше ста лет проживают богатые представители американской элиты. А стоит Азии заснуть, как к ней в комнату лезут какие-то сектанты в свиных масках, которые, впрочем, еще не понимают, что связались не с той девушкой, поэтому вместо сиквела «Горничной» нас ждет кое-что пострашнее.
Чудеса случаются: если ваш дебютный фильм показали на российском «Окне в Европу», это не значит, что третью работу не покажут на американском фестивале SXSW, ведь именно так и произошло с выпускником Высших курсов сценаристов и режиссеров (мастерская Хотиненко, Финна и Фенченко) Кириллом Соколовым, чья первая картина («Папа, сдохни») премьерилась (и победила) в Выборге, вторая («Оторви и выбрось») — на сочинском «Кинотавре», а третья («Они придут за тобой») — в Остине, штат Техас.
Получается, Соколову с помощью мачете (ключевое оружие в его новом фильме) удалось прорубить окно даже не в Европу, а сразу в США, где его голливудский дебют был назван критиками вторичным, но ужасно бодрым и развеселым экшном. С тем, что фильм состоит из большого количества заимствований (это как бы сатанинский «Горец» во вселенной «Джона Уика», который в коридорах жилого комплекса «Вергилий» встречает «Ребенка Розмари», а между его стен — «Людей под лестницей»), спорить бессмысленно. Однако это не типичный нетфликсовский алгоритмический треш, когда картина собрана из облака популярных тегов и запросов на стриминге, а скорее постмодернистский компилятивный метод, которым виртуозно владеет Квентин Тарантино — явно кумир Соколова.
Вообще уже по впечатляющему дебюту «Папа, сдохни» (такой же демоверсии режиссерского таланта, какой, скажем, был «Музыкант» Роберта Родригеса или «Зловещие мертвецы» Сэма Рейми) было видно, что Соколов тяготеет к тарантиновскому анекдоту с отступлениями, смешиванию кровавого и смешного, а чтобы снять что-то по-настоящему грандиозное, ему просто не хватает нормальной киноиндустрии: особенно заметно это было по его второму (кризисному) полному метру «Оторви и выбрось». И вот теперь все по-серьезному: студия — New Line Cinema, среди продюсеров — Энди Мускьетти, а в главной роли — оторва Зази Битз из второго «Дэдпула», которая примеряет на себя образ Невесты из «Убить Билла», не случайно ведь ее нанимательницу Эль Драйвер играет великая Патриция Аркетт.
В других, менее талантливых руках все это могло запросто превратиться в унылый пастиш, но «Они придут за тобой», подобно голливудским дебютам Тимура Бекмамбетова («Особо опасен») и Ильи Найшуллера («Никто»), сделан с таким огромным, вдохновляющим азартом, что даже собранный из знакомых куб(р)иков сюжет и зловещий отель, расцветают так, словно мы видим их в первый раз: чего только стоит грандиозная сцена с продырявленным мечете матрасом, отсылающая к «Фредди против Джейсона»! Или глаз, преследующий главную героиню в кносском лабиринте межстенных ходов! Или тело с отстрелянной головой, которое начинает жить своей жизнью! Или — но тут, пожалуй, стоит остановится, чтобы не выдать всех секретов фильма, который идет всего полтора часа. Но в котором каждый шоустоппер сделан с такой выдумкой, что на их фоне даже первая половина тарантиновского «Кровавого дела целиком» начинает смотреться бледновато, даром что стилизация под гонконгский боевик, скажем прямо, не самая сильная сторона «Убить Билла».
Впрочем, это означает, что «Они придут за тобой» лишен недостатков. Как любой комедийный хоррор или комедийный экшн, фильм Соколова тяготеет к слэпстику — и тут главное не прогадать с кинозвездой на главную роль. В случае мужчины, как известно, лучше брать Брюса Кэмпбелла, а в случае женщины, как показывает пример недавнего «На помощь!» Сэма Рейми, — умеющую превосходно комиковать Рейчел МакАдамс.
Зази Битз не то чтобы не справляется со своей ролью, но ее либо озадаченное, либо недовольное (недовольнее только у Зендаи) лицо смотрится не слишком уместно в кровавой комедии положений. Не слишком удачно смотрится и сестринская драма, которую ближе к финалу хорошенько решает пришпорить Соколов. Поскольку она, по сути, разрешается за полчаса до конца, то последние 30 минут отведены под размашистую, но затянутую и постепенно выдыхающуюся кульминацию с финальным боссом, взятым то ли из «Повелителя мух» Уилльяма Голдинга, то ли (учитывая русские корни режиссера) — и вовсе из «Empire V» Виктора Пелевина. Но все же — все же это мелочи на фоне остального грандиозного и озорного праздника кровавого непослушания, который демонстрирует фильм с вайбом нашего любимого «кино в 21:00 на СТС». Такую безбашенную и отлетевшую усладу для сердца и глаз мог снять только миллениал.
Евгения Ткачева