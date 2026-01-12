Итоги-2025

Кино в поисках дома: Денис Виленкин — о главном тренде мирового кинематографа 2025 года

Фото: Mer film/Eye Eye Pictures
В главных фильмах 2025-го герои занимались разным: рвали мотор в Абу-Даби («F1»), поддавались вуайеризму («Битва за битвой»), оплакивали сына Шекспира («Гамнет»). Но в большинстве картин персонажи стремились к дому: внутреннему, внешнему, вымышленному и настоящему. Денис Виленкин о том, как эта тенденция стала определяющей на кинофестивалях мира.

Магнат Жа Жа Корда (Бенисио Дель Торо) в «Финикийской схеме» Уэса Андерсона все время твердит аффирмацию «Myself, I feel very save» и даже череда покушений не преломляет его самоубеждения. В «Схеме» Андерсон, кажется, сильнее обычного утрирует и бросается гиперболами (есть причина: в жанры он играет более кровавые, чем обычно), но ответ по поводу нашего ментального состояния дает более, чем реалистичный. «Как вы там?» — спрашивает артист Стив Куган в названии своего нового уморительного сериала о психическом здоровье. «Я чувствую себя в полнейший безопасности», — отвечает Уэс. Но вместо привычной карамельки за щекой — пистолет за пазухой. 

Безопасности нет даже дома — вторят Уэсу фильмы, окружившие его в каннском конкурсе 2025 года. Роберт Паттинсон и Дженнифер Лоуренс в «Умри, моя любовь» Линн Рамзи кричат из милого загородного дома, ставшего для них хижиной в лесу. Стеллан Скарсгорд в «Сентиментальной ценности» Йоакима Триера страдает от невозможности «to capture a moment»: есть дом, где прошла вся его жизнь и юность его дочерей, однако нельзя просто взять и снять его в фильме вместе с собственной дочерью. Самое безопасное место становится тревожным триггером. Дом в «Эддингтоне» Ари Астера и «Младшей сестре» Афсии Эрзи тоже только провоцирует панику и приступы астмы у главных героев. Что уж говорить об иранском диссиденте Джафаре Панахи («Простая случайность»), для которого дом — собственная родина. 

Кадр из фильма «Умри, моя любовь»
© Kimberly French/MUBI

Впрочем, радикальнее Панахи в прошлом году выступил Надав Лапид со своим «Да» — фильмом, не оставляющего шанса никаким идеологиям, а только режиссерский идее. Родина — это твоя кожа? Да. Так и с «Аиша не может летать» Морада Мостафы. Главная героиня, суданка Аиша, подрабатывает сиделкой в пригороде Каира — и ее кожа, все ее естество сопротивляются происходящему с ней моральному и физическому насилию. На теле Аиши появляются пугающие волдыри, из социальной драмы фильм ловко трансформируется в занимательный боди-хоррор. Аише не выскользнуть из клетки приютившего ее Египта.

Поэтичнее же всех о доме-родине высказался иракский режиссер Хасан Хади в «Торте для президента», где дом предстает метафорой ожидания. Маленькая Ламия получает в школе задание вернуться с тортом для Саддама Хуссейна. Все понятно: день рождения лидера, традиционный строй. Для девочки эта буквально басенная завязка станет началом истории взросления: ты не можешь вернуться с пустыми руками. Также, как у Хади, дом в форме метафоры ожидания выступает и в эпике Лава Диаса «Магеллан»: главный герой наказывает моряков за любую провинность — и грезит о доме с подчеркнуто сновидческим образом жены. 

Кадр из фильма «Торт для президента»
© TPC Film

Разговор о Каннах-2025 был бы неполным без лучшей, на мой взгляд, картины ушедшего года: «Незнакомец из Большой арки». Ее автор Стефан Демустье, один из ведущих мировых режиссеров, пожалуй, искуснее всех в прошлом году, обошелся с образом дома. По сюжету датский архитектор Йохан Отто фон Шпреккельсен выигрывает конкурс на строительство огромной арки в разрастающемся парижском районе Défense. По задумке президента Миттерана, она должна зеркалить Триумфальную арку и создавать визуальную линию. До того Шпреккельсен построил лишь собственный дом и несколько церквей, а Арка становится для него воплощением архитектурного абсолюта, совершенства. 

Но пока сроки строительства откладываются, сама мысль о возведение Большой арки становится все более призрачной, а христианская миссия, которой следовал Шпреккельсен — награждать домом — подменяется идеей актуальной, фешенебельной красоты; дразнящим соблазном для эго. Страх этого «не обретения» гениально фиксирует Стефан Демустье. 

Кадр из фильма «Отец мать сестра брат»
© «Вольга»

В Венеции тема дома фигурировала в двух лучших фильмах фестиваля: «Отец мать сестра брат» Джима Джармуша и «На работе» Валери Донзелли. По Джармушу дом — это место в памяти, оживающий фон на семейном фото, звон бокалов и скрип родного паркета. У Донзелли — окошко в чужие жизни: так, у главного героя, писателя, никак не складывается с книгой, он вынужден устроиться разнорабочим, таскаться по чужим квартирам, носить габаритную мебель и полоть кусты на роскошных парижских балконах. Обе эти мысли, кстати, совмещает немецкий философ Вальтер Беньямин, говоря в «Берлинском детстве на рубеже веков» о доме как классовом интерьере, исчезающем и недоступном. Это пространство — выставка. 

Для персонажей Джармуша — выставка их собственной памяти. Для героя Донзелли, живущего в коморке, — выставка буржуазного класса.

Что касается Берлина, точнее Берлинале. Показанная там не самая удачная картина Мишеля Франко «Мечты» тоже исследует идею дома, а смешной и пугающий «Континенталь 25» синефильского фаворита, румына Раду Жуде иронично иллюстрирует травму Оршойи — судебного пристава из Клуж-Напока, которая выселила бездомного из здания, где вскоре построят дорогущий отель. Бездомный повесился, а Оршойя не может себя этого простить. Концовка фильма Жуде образует неожиданную антитезу финалу «Бугонии» Йоргоса Лантимоса. Жуде манифестирует жизнь и жилища, а Лантимос — смерть и вечный сон человечества, превративших Землю в один большой человейник.

Кадр из фильма «Бугония»
© Focus Features

Из конкурса Сан-Себастьяна в топе лучших картин года тоже оказались два фильма о доме. «Два пианино» Арно Деплешена и «Потоки» Милагрос Мументалер. Деплешен, в привычной для себя мастерской манере, подпитанной энергией невроза, оставляет зрителей с пианистом-виртуозом Маттиасом (очередным альтер-эго режиссера), для которого дом в Лионе — часть забытья, от которого тот хотел скрыться, продолжив карьеру в Японии. 

Дом, как что‑то, неразрывно ассоциирующиеся с прежней любовью, но в то же время, дом как увечья, несовместимые с жизнь.

У Мументалер в «Потоках» дом становится символом творческой усталости и аквафобии. Лина — успешная аргентинская модельерка — получает в Швейцарии крупный профессиональный приз и сигает в реку, потому что почувствовала импульс. Дома, в Буэнос-Айросе, она не сообщает об этом ни мужу, ни дочери, но начинает побаиваться воды.

Также нельзя обойти вниманием еще пару картин. Во «Второй жизни», показанной на фестивалях в Трайбеке и Карловых Варах, Агата Руссель (известная по «Титану» Жулии Дюкорно) играет американку, подрабатывающую в консьерж-конторе по сдаче парижских апартаментов туристам во время Олимпиады. Режиссер Лорен Слама находит любопытную оптику: американка (!) в поисках дома (!!), своего личного места в жизни и права легально работать в Париже, носится по улицам, огибая зевак, в поисках квартир под сдачу. Кончается, все, само собой, панической атакой. 

Кадр из фильма «Грабитель с крыши»
© Paramount Pictures

Другой фильм — новая (основанная на реальных событиях) работа прекрасного, стильного и умного американского постановщика Дерека Сиенфрэнса «Грабитель с крыши». Там незадачливый, но смекалистый вор, скрываясь после побега из тюрьмы, делает своим домом крошечный угол гипермаркета торговой сети «Toys "Я" Us». Помимо метафор города детства и оды инфантилизму (лозунг магазина «Promise you’ll never grow up») Сиенфрэнс ставит в центр любовную историю, в которой главный герой влюбляется в продавщицу, хотя у него уже есть семья. В итоге он оказывается вынужден жить на два дома, не имея собственного. 

15 лучших фильмов года по версии Дениса Виленкина.
(1)
Le Pacte
«Незнакомец из Большой арки» («L’Inconnu de la Grande Arche»), реж. Стефан Демустье
(2)
Le Pacte
«Два пианино» («Deux pianos»), реж. Арно Деплешен
(3)
«Вольга»
«Отец мать сестра брат» («Father Morher Sister Brother»), реж. Джим Джармуш
(4)
TPC Film
«Торт для президента» («Mamlaket al-qasab»), реж. Хасан Хади
(5)
Mer film/Eye Eye Pictures
«Сентиментальная ценность» («Affeksjonsverdi»), реж. Йоаким Триер
(6)
Christine Tamalet
«На работе» («À pied d’œuvre»), реж. Валери Донзелли
(7)
WME Independent
«Рукой Данте» («In the Hand of Dante»), реж. Джулиан Шнабель
(8)
Les Films du Bal
«Да» («Ken»), реж. Надав Лапид
(9)
Janus Films
«Магеллан» («Magalhães»), реж. Лав Диас
(10)
Alina Film
«Потоки» («Las corrientes»), реж. Милагрос Мументалер
(11)
Paramount Pictures
«Грабитель с крыши» («Roofman»), реж. Дерек Сиенфрэнс
(12)
Mostafa El Kashef/Coorigines Production
«Аиша не может летать» («ʿĀʾisha lam taod qādira ʿalā al-ṭayarān»), реж. Мурад Мустафа
(13)
Wayna pitch
«Вторая жизнь» («A Second Life»), реж. Лорен Слама
(14)
Lucky red
«Хорошо сделанный фильм» («Un film fatto per Bene»), реж. Франко Мареско
(15)
Le Pacte
«Я люблю Перу» («I love Peru»), реж. Рафаэль Кенар, Уго Давид

P.S. Три фильма из 15 совсем не про дом, а про поиск себя в искусстве, хотя, для меня, это, конечно, тоже дом.

Расскажите друзьям